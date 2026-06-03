台灣無人機反制系統各自為政 美軍JIATF-401專案是怎麼做到的！

今年四月在一場「台灣之盾：現代戰爭的無人機防禦系統閉門圓桌會議」中，外國無人機廠商表示無人機發展快速，產官學研的合作是唯一的辦法。（資料照，記者田裕華攝）

上官伐謀（哈佛校友）

日前在台北舉行的台美國防工業論壇，一位美軍四星退役上將在談話中，毫不諱言直指台灣無人機反制系統 （C-UAS）發展，不僅缺乏具體統一的政策指導，且各政府各部會、甚至國軍各軍種，更行其事、各自為政，毫無統合效益可言，並提供個人建議，引發許多與會人士共鳴。

近年來，原本是民生、休閒用途小型無人機，已經快速演變成現代戰場上最具威脅性、也最難防範的武器之一。從俄烏戰爭中大量使用的FPV自殺無人機，到中東地區攻擊美軍基地的見證者Shahed無人機與巡弋飛彈，都顯示傳統的防空系統，正面臨前所未有的挑戰，而美國更將無人機反制，列為重要國防優先事項。

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為了因應這項新興威脅，美國國防部先是在2019年組成「聯合反小型無人機辦公室」（Joint Counter-small UAS Office, JCO），並於 2025 年進一步成立常設的「聯合跨部會反無人機專案」（ Joint Interagency Task Force 401, JIATF-401）， 納編各軍種、國土安全部、情治系統人員，目前由一位准將擔任專責召集人，雖直屬於國防部副部長，但具備跨軍種 的調度與資源分配權力，並須直接向國防部長定期專報，據以整合軍方、政府各部門、產業界的資源，加速反無人機能力的組建。

美國國防部於 2025 年成立常設的「聯合跨部會反無人機專案」（ Joint Interagency Task Force 401, JIATF-401）， 納編各軍種、國土安全部、情治系統人員。（圖：取自美國國防部）

為此，五角大廈也在研發與測試（RDT&E）基金中，針對 JIATF-401 提出 5.8 億美元的專 項預算需求，而該專案也公告了一份為期3年的無固定期限、無限量（IDIQ）合約，採購總上限高達 5 億美元，目的就是要加速部署頂級的反無人機技術，並與美國的金穹 Golden Dome 多層導彈防禦系統整合，形成完整重層防禦。

不過，JIATF-401 專案最大的特色，是不再把反無人機戰力，視為單純的武器系統採購，而是視為一項需要整合組織、技術與擊殺鏈的系統工程。過去的思維可能是「敵人有無人機，我們就採購軟殺干擾槍、買硬殺的機砲、飛彈、高能武器來反制」，然而在多年實戰經驗後，美軍發現真正的問題不是沒有武器，而是看不到目標、情資無法共享，或無法及時選擇最適合的武器系統，加以應對與反制。

因此，JIATF-401 專案的工作重點，也包括整合各軍種需求、加速成熟技術採購、推動系統整合，並制定統一的指管C2規範，以及將烏克蘭、中東等戰場的實戰經驗，快速回饋給部隊與產業界。其目標是讓新技術從發現需求到投入戰場，不再需要數年時間，而是以數個月甚至數週為單位進行更新。

尤其，在作戰概念上美軍更重視各種系統整合， 具體而言就是利用雷達、電子偵測設備或光電系統，快速發現目標，再透過AI共同指揮管制系統，選擇最適合的系統進行攔截與反制。當面對不同威脅時，可以選擇硬殺、軟殺、或兩者並用等不同手段，而非目標都使用同一種昂貴武器處理，這種「最佳感測器搭配最佳武器」的概念，已成為美軍反無人機發展的核心方向。

對台灣而言，美國的經驗有幾項值得特別參考。首先，目前台灣反無人機相關工作分散於行政院國土辦、警政署、海巡署、國防部陸海空三軍、中科院及其他政府單位，各自推動不同計畫與技術發展。未來若能建立類似美國JCO或JIATF-401的跨軍種統籌機制，統一需求、技術標準及驗證程序，將有助於避免重複投資，提高資源運用效率。 其次，發展反無人機能力時，應避免過度聚焦於單一裝備性能。

例如，機砲射程多遠、飛彈命中率多高、干擾器功率多強固然重要，但如果各系統間無法共享情資、協同運作，其整體效果仍將受限。因此，共同指揮管制架構的重要性，必然高於個別武器性能， 最後，反無人機勢必將形成台灣新的國防產業生態系，而美國也正積極整合盟邦需求與供應鏈，共同發展相關技術與裝備。

對台灣而言，若能及早參與這類合作機制，不僅有助於取得先進技術，也能提升與盟邦之間的互操作能力。

總結而言，美軍JIATF-401專案所代表的，不只是美軍新成立的組織，而是新的作戰思維。對我國而言，真正決定反無人機能力高低的關鍵，也不是擁有多少干擾器、機砲或飛彈，而是能否將雷達、電子戰、指揮管制，與各式軟硬殺反制手段，有效整合成在一個整體作戰體系下，打造台灣之盾Taiwan Dome最底層的防禦。

未來誰能最快發現目標、最快共享資訊、最快選擇最合適的手段應對，誰就能在未來的無人機戰場上，取得優勢。這正是美國推動JIATF-401專案所帶來的最重要啟示。

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