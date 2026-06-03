俄軍盯上烏克蘭防空空窗期 愛國者飛彈補庫存需3年

美軍「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統發射畫面。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍正利用烏克蘭防空飛彈短缺形成的「脆弱窗口」加大空襲。英國《衛報》報導，由於愛國者（Patriot）防空飛彈需求激增，但產能難以快速補上，西方國家補足庫存可能仍需2至3年，使烏克蘭面臨更大的防空壓力。

《衛報》指出，愛國者系統是烏克蘭攔截俄軍彈道飛彈的重要防空武器，但其攔截彈生產速度難以追上戰場消耗。目前全球每年愛國者飛彈產量約600枚，在烏俄戰爭持續消耗防空資源的情況下，防務專家估計，即使製造商全力增產，西方國家仍需約2至3年才能將庫存回補至較理想水準。

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報導引述分析人士指出，防空資源供應吃緊已在烏克蘭形成一段「脆弱窗口」（window of vulnerability）。俄軍正利用這段期間，增加對烏克蘭能源設施及其他重要目標的飛彈與無人機攻擊。烏克蘭則持續呼籲西方盟國提供更多愛國者系統與攔截彈，以強化防空能力。

《衛報》指出，近年全球對先進防空系統的需求持續增加，但產能擴張速度有限。在烏俄戰爭仍未見停歇之際，如何補充愛國者飛彈庫存，已成為西方國家面臨的重要挑戰。

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