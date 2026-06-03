烏軍幻象2000罕見貼地疾飛 首現對地攻擊跡象

烏克蘭空軍「幻象2000-5F」戰機掛載法製HAMMER導引炸彈飛行。（圖擷取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍在與俄軍的空戰對峙中，其法製戰機的實戰角色疑出現重大轉變。根據美國軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，近日網路流傳一段罕見影片，顯示一架烏軍「幻象2000-5F」戰機貼近地面低空疾速飛行，隨後突然拉升進行陡峭爬升。此飛行剖面被認為與空對地「拋投炸彈」戰術相符，被視為該型戰機可能執行空對地任務的重要跡象。

雖然外洩影片中並未直接拍下武器脫離機翼的瞬間，但軍事觀察人士指出，該機緊貼樹梢飛行隨後猛烈拉升的動作，與戰機投放法國製「鐵錘」（AASM Hammer）導引炸彈時常見的動作高度相似。這項戰術能讓戰機在極低空躲避俄軍地面防空雷達，並在最後關頭藉由拉升將火箭推進炸彈拋射至遠方目標，藉此提高在敵方防空威脅環境下的生存能力。此前法國在改裝這批戰機時，已為其整合空對地打擊功能與電戰自衛系統。

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在此之前，外界記錄到的烏軍幻象戰機主要執行防空攔截任務，負責防範俄軍長程巡弋飛彈與自殺無人機的飽和空襲。烏軍飛官先前受訪時宣稱，該機在攔截巡弋飛彈與無人機任務中取得極高成功率。這段影片也讓外界開始關注，烏軍是否正逐步擴大幻象2000的任務範圍。

Some of the first footage of a French-supplied Mirage 2000-5F in Ukrainian service conducting a strike mission on the eastern frontline.



Seen here screaming just a few dozen feet over the ground before tossing its load of bombs （likely French AASMs） at a Russian target. pic.twitter.com/EEHgNxIxUg — OSINTtechnical （@Osinttechnical） June 2, 2026

根據《戰區》報導，法國軍方在移交這批幻象戰機前，曾於卡索（Cazaux）空軍基地對其進行硬體升級，顯示該型戰機已具備執行空對地任務所需的技術能力。該機未來可能與烏軍現役的蘇愷-24（Su-24）及米格-29（MiG-29）等蘇製戰機共同分擔空對地任務，成為烏克蘭空中戰力的新增量。這場高度機密的武器整合與訓練時程，目前法國防務部門仍拒絕透露更多執行細節。

Footage reportedly showing Ukrainian MiG-29 fighter jet firing French-supplied AASM-250 Hammer guided bombs at a target in Belgorod Oblast of Russia.



Notice the very low altitude from which the munitions are being launched.



Geolocated impact point: Nekhoteevka border crossing,… pic.twitter.com/mGGuqRAmyK — Status-6 （War & Military News） （@Archer83Able） June 27, 2024

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