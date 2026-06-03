31國參與2026環太軍演 「聯合海上部隊指揮官」首次由南韓出任

美國參議院去年通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議美國國防部邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC），但結果台灣仍然無法與會。圖為共計29國參與的2024年環太軍演。（取自RIMPAC臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕2026年環太平洋軍演（RIMPAC）將在月底隆重登場，創下多項歷史新高紀錄。本屆參與國家達到31國，「聯合海上部隊指揮官」一職更首度由南韓海軍少將金仁浩出任，這不僅是該職位過去由美、智、澳、加等國壟斷後的首次易主，更創下環太軍演開辦55年來，首度由非美籍的「亞洲國家將領」執掌多國海上聯合兵力作戰權的歷史新頁。

令人遺憾的是，自197 年環太軍演開辦55年以來，台灣從未受邀加入該軍演（包含擔任觀察員）。儘管美國國會近年力挺台灣參與的呼聲極高，但在最終的台美政治與軍事考量下，本屆台灣仍被排除在參演的31個國家名單之外。

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亞洲第一國！南韓海軍首度躍升多國海上總指揮

兩年一度、全球規模最大的國際海上軍事演習「2026環太平洋軍演」將在夏威夷群島周邊海域如火如荼展開。今年演習以「夥伴：整合且做好準備」為主題，在最核心的「聯合海上部隊（CFMCC）」指揮權上迎來歷史性變革。

南韓海軍機動艦隊司令官金仁浩海軍少將（Kim In-ho）獲任為2026環太平洋軍演的「聯合海上部隊指揮官」，南韓並派出神盾驅逐艦「正祖大王號（ROKS Jeongjo the Great）」前往夏威夷參演。圖為南韓「正祖大王號」（DDG-995）正式服役畫面。（圖：取自南韓現代重工官方Linkedin）

過去環太軍演的海上部隊指揮官一職，一向由美軍或澳洲、加拿大等傳統英語系盟邦將領出任，南韓海軍以往僅扮演參與者或副指揮官角色。然而在今年演習中，南韓海軍機動艦隊司令官金仁浩海軍少將（Kim In-ho）正式獲任「聯合海上部隊指揮官」，打破歷屆紀錄。金仁浩少將將在演習中統率包含航空母艦打擊群在內的多國艦艇，負責第一線多國海上兵力的調度與實質作戰規劃。

為了彰顯本次執掌實權指揮官的重大戰略意義，南韓海軍更傾盡精銳，派出其最新服役、排水量最大且具備強大防空反飛彈能力的神盾驅逐艦「正祖大王號（ROKS Jeongjo the Great）」前往夏威夷參演，作為展現其遠洋作戰能力的王牌。

規模創紀錄31國、逾2.5萬兵力齊聚太平洋

除了指揮架構的歷史性突破，2026環太軍演的整體動員規模也創下歷屆之最。主辦方美國海軍第三艦隊指出，本屆共計有高達31個國家共同參與，打破歷史紀錄。

在總兵力與裝備投入方面，本屆演習總參與兵力超過25000名官兵丶約40艘各型主力戰艦，水下戰力則有5艘潛艦。空中武力高達140架各型軍用飛機。

權力下放盟國 2026環太軍演多元指揮架構

軍事專家分析，雖然本屆演習最高統帥「聯合特遣部隊指揮官（CTF）」仍由主辦方美國海軍第三艦隊司令John Wade中將兼任，但美國正加速將各分項作戰單元的指揮權釋放給核心盟國。除了海上部隊由南韓領軍外，聯合空軍部隊指揮官由加拿大擔任，特遣部隊第一、第二副指揮官則分別由智利與日本出任。

這場由南韓首度掌兵符、31國齊聚的太平洋大演兵，不僅彰顯了南韓海軍在遠洋作戰與多國聯盟指揮實力上，已獲得美國及太平洋盟友的高度信任，更為印太區域的軍事整合與集體防禦體制立下新的里程碑。

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