中國稱電子干擾荷蘭軍艦 荷方反駁：任務未受影響

荷蘭皇家海軍「德魯伊特號」（HNLMS De Ruyter）巡防艦。中國軍方宣稱曾對該艦實施「警告性電子干擾」，但荷蘭國防部表示，其航線與艦載直升機任務均未受到影響。（圖取自荷蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與荷蘭近日就一艘荷蘭軍艦在南海執行任務期間是否遭到電子干擾，各自提出截然不同的說法。根據軍聞網站《Army Recognition》報導，中國人民解放軍南部戰區宣稱，曾對荷蘭海軍軍艦實施「警告性電子干擾」並將其驅離相關海域；但荷蘭國防部則強調，相關任務完全未受影響，軍艦與艦載直升機均依原計畫執行任務。

中國人民解放軍南部戰區表示，荷蘭皇家海軍「德魯伊特號」（HNLMS De Ruyter）防空巡防艦進入中國宣稱擁有主權的西沙群島周邊海域，艦載NH90直升機也多次進入相關空域。中方稱已出動海空兵力進行監控、警告與「警告性電子干擾」，並宣稱已將該艦驅離相關海域。

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南部戰區發言人表示，荷方行動違反中國法律與相關規定，並指責其破壞南海和平穩定。

荷蘭國防部國務秘書博斯維克（Derk Boswijk）則公開反駁中方說法。他表示，德魯伊特號當時正在執行為期數月的印太部署任務，相關行動均依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）及國際法進行。

荷方指出，該艦並未因中方行動而改變航線，艦載NH90直升機的飛行作業也未受到實質影響，整體任務依原定計畫持續執行。

《Army Recognition》指出，中方此次特別提及「警告性電子干擾」，引發外界關注。一般而言，電子干擾是利用電磁訊號影響通訊、導航或感測設備運作，但中國與荷蘭雙方均未說明實際採取何種電子戰手段，也未透露相關技術細節。

目前雙方對事件經過仍各執一詞，中方宣稱相關措施發揮效果，荷方則強調任務未受任何實質影響。

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