美國提供3架二手C-130及後勤支援給越南 確保「隨時支援美軍行動」

美國的C-130系列運輸機，目前有多國持續使用中。圖為美軍C-130J「超級大力士」運輸機。（圖取自美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國對越南軍售跨出指標性的一大步！根據美國國防部及國會最新發布的權威訊息證實，美國政府已正式透過「外國軍事銷售」（FMS）管道，向越南移交3架美軍庫存的二手C-130「超級力士型運輸機。

為了讓這批高機齡的龐然大物重獲新生，美國國務院更在本週正式批准一項總價值高達1億美元（約合新台幣32.5億元）的整體後勤支援與維護服務合約，全面啟動結構延壽、引擎部件更新與人員培訓，務求讓越南C-130機隊迅速成軍。

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軍政人士今日指出，美國此次對越南的軍售與後勤大禮包，表面上是協助越南空軍汰換老舊的俄製裝備、提升南海島礁的防禦運補能力，但其背後隱藏的「戰略密碼」十分耐人尋味。

美國國務院本迼公佈最新的軍售案，已批准向越南政府出售C-130運輸機的後勤支援服務及相關設備，預計總價值為1億美元。（圖：取自美國國務院網站）

根據美國國防安全合作署（DSCA）提交給國會的官方評估報告，美方在公告中毫不避諱地坦言：這筆擬議中的軍售與後勤升級案，核心目的在於「確保越南C-130機隊的作戰準備狀態，進而提升越南應對當前及未來威脅的能力」。最引人注目的是，美方在報告中首度對越南這批美製運輸機進行了戰略定調。

美方明確指出，「該型飛機具備強大的戰略空運能力，未來可『直接支援美國及其盟軍』在全球的行動」。這意味著，美國正透過這樁指標性軍售，將越南悄悄拉入美軍與亞太盟友的協同作戰網絡中，一旦全球或區域發生重大危機，這批印有越南空軍標誌的C-130，將具備與美軍高度互操作的聯合空運與協同能量。

針對外界質疑越南過去長期操作俄製戰機與運輸機，是否能吃下這款美製重型裝備？美國國防部在評估報告中也給出了極具信心的結論，直指「越南完全能夠順利地將這些裝備和服務，整合到其武裝部隊中」，顯見美越雙方在秘密訓練與技術對接上，早已運作多時。

熟稔印太軍事安全戰略的專家分析，這批二手C-130H雖然機齡達30至40年以上，但在美方1億美元的「保固總包服務」下，將能徹底脫胎換骨。這不僅是自2016年美國全面解除對越武器禁運以來最重大的軍售進展，更是美軍在南海周邊布建「戰略資產」的漂亮一手。

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