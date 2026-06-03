為建造核潛艦鋪路 韓美展開首次「核談」

美國總統川普（左）與南韓總統李在明（右）去年達成協議，允許南韓自主建造核動力潛艦。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕美韓兩國元首去年達成的協議，允許南韓自主建造核動力潛艦。為落實此協議，美國與南韓6月2日至3日，首次舉行核能合作會議，商討擴大南韓濃縮鈾與核廢料再處理權限。

據《路透》報導，美韓兩國去年11月簽署的聯合安全聲明，華府已表態支持南韓發展和平用途的民用核技術，並同意南韓建造核動力潛艦。南韓國防部長安圭伯日前表示，南韓計劃於2030年代中期推出首艘使用低濃縮鈾燃料的自建核潛艦。

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本次會議，南韓代表團由外交部第一次長朴潤柱領銜，美國代表團則是國務院政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker）率領。南韓外交部發言人朴一在例行記者會上透露，本次會議的核心議程圍繞於「擴大濃縮鈾與再處理權限」及「建造核動力潛艦」兩大議題。

朴一指出，提高民用鈾濃縮與再處理權限涉及修訂現行美韓核能協定；而核潛艦因涉及軍事用途，須依美國能源法另行簽署協議。根據現行協定，南韓雖擁有核電廠，但被禁止進行核廢料再處理或將濃縮鈾用於軍事目的。

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