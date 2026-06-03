不只靠美國？歐洲9國靠攏法國「保護傘」 德國首觀摩法軍核演習

法國總統馬克宏（右）與挪威總理斯托爾於巴黎會晤。挪威日前表態參與法國推動的「前沿核嚇阻」倡議，成為第九個加入相關討論機制的歐洲國家。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著歐洲對美國安全承諾的疑慮升高，越來越多國家開始接觸法國主導的新核嚇阻架構。根據軍聞網站《Defense News》報導，長期依賴美國核共享機制的德國已決定跨出關鍵一步，最快將於9月首度派員觀摩法軍核演習。另一方面，挪威近日表態參與法國推動的「前沿核嚇阻」倡議，成為第九個加入相關討論機制的歐洲國家。

除了挪威外，德國、波蘭、瑞典、丹麥、希臘、荷蘭、比利時及英國等國，也已參與法國推動的相關協調機制。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）在巴黎會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）後表示，挪威平時不會部署核武器，但法國提出的新核嚇阻構想，將在美國可能降低安全承諾的情況下，為歐洲盟友提供額外保障。這項倡議由馬克宏於今年3月提出，希望強化歐洲自主嚇阻能力。

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在具體運作方面，波蘭正與法方討論未來部署具核打擊能力的法製「飆風」（Rafale）戰機。德國則已與法國成立專責協調小組，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的外交與安全顧問也已出席相關會議。根據規劃，德方最快將於9月以觀察員身分參與法軍核演習，未來也可能在不直接接觸核武的前提下，提供後勤與支援角色。

法國保留核武控制權 與北約核共享模式不同

目前北約核共享機制由美國主導，美軍在歐洲部署戰術核武，並由盟國參與相關規劃與演訓，但核武使用權仍掌握在華府手中。相較之下，法國提出的「前沿核嚇阻」構想，將由巴黎保有核武的唯一決策權與控制權。

法國目前擁有約290枚核彈頭，規模位居全球第四。《Defense News》指出，相關倡議仍處於規劃階段，各國未來參與方式尚待進一步討論，但德國與波蘭已被視為推動進度最快的參與者之一。

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