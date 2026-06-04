T-34C初級教練機墜毀 軍事觀察家籲空軍做這2件事

圖為失事的空軍T-34C教練機。（資料照，取自IDF經國號臉書粉絲頁）

〔記者洪定宏／高雄報導〕空軍機號3414的T-34C初級教練機在高雄岡山基地跑道北頭墜毀，前後座中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職。軍事觀察家紀東昀呼籲空軍，儘速加裝彈射座椅，並研議採購美國T-6教練機。

紀東昀表示，以才剛除役的F-5E、F-5F戰鬥機為例，原本沒有先進的彈射椅，空軍在發生事故後，才痛定思痛更換。如果還要繼續使用沒有彈射椅的T-34C初教機，加裝彈射椅的投資是必要的。

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紀東昀強調，值得注意的是，世界各國陸續引進新的教練機，各項設備比較先進，可提前銜接噴射機的訓練，所以不一定要將T-34C初教機使用時數用完才汰換，因為鄰近的越南都已使用美國T-6教練機，況且這不是輸出管制品，市場有多種成熟產品可選擇。

空軍司令部指出，已依T-34C初教機的飛行時數，預判屆壽時機，蒐整國、內外商情資訊，並將彈射座椅、黑盒子等裝備納入建案規劃，依期程推動新機籌購事宜。

據了解，除美國空軍、海軍，加拿大、紐西蘭、泰國、英國、越南等多個國家已使用T-6教練機，日本則將取得美國授權，自行生產T-6初級教練機，預計2030年起接收，逐步取代現役的T-7型。

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