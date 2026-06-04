南北同步進行無人機實彈射擊 呂坤修上將：從實彈訓練中找出問題

陸軍司令呂坤修上將昨天視導「攻擊型無人機實彈射擊」，肯定官兵辛勞付出，期勉大家在訓練中找出問題、克服問題，用百折不撓的精神，持續深化不對稱作戰能量。（圖：陸軍司令部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍昨天分別在南北兩地同步進行無人機實彈射擊操演，部分彈藥出現未引爆或未能命中，火工另件測試時也有些不盡理想的地方，陸軍司令呂坤修上將視導操演時指出，「容易做的事情從來稱不上是成就」，就是要在實彈訓練中找出問題、克服問題，將訓練成果轉化為實質戰力，這是陸軍百折不撓的精神。

陸軍昨天分別在宜蘭丶台南進行「攻擊型無人機實彈射擊」訓練，在宜蘭海岸進行的Altius-600M無人機實彈射擊，是該型無人機首度執行海上目標射擊，在台南內角營區進行的則是以地面戰車丶裝甲車及悍馬車為靶標，用「沉浸式」及「投彈式」無人機，進行高速撞擊丶頂部及側面與正面的直接攻擊，以及在200公尺以上空中投擲彈藥，精準攻擊靜態目標。

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官兵運用「投彈式」無人機掛載的6吋高爆穿甲彈，針對車體頂部較為脆弱處實施打擊。（圖：取自軍媒青年日報）

據指出，昨天的攻擊型無人機實彈射擊操演中，九成以上射擊都順利進行，但也有少部分彈藥出現未引爆或未能命中，火工另件測試時也有些不盡理想的地方，參演官兵直接在射擊訓場上排除狀況丶進行下一波的射擊行動。

官兵運用機上酬載鏡頭鎖定目標，於200公尺以上空中投擲彈藥。（圖：取自軍媒青年日報）

Altius-600M無人機首度執行海上目標射擊。（圖：軍聞社提供）

陸軍司令呂坤修上將昨日是前往台南內角營區視導「攻擊型無人機實彈射擊」訓練，對於有部分彈藥未引爆或未能命中，呂司令特別在訓後召集參演及相關單位重要幹部強調，無人機實彈攻擊並非一蹴可幾 ，在陸軍這1年多的時間發展無人機，從開始訓練飛操手、到上半年執行訓測評鑑，循序漸進、按部就班、穩健創新、提升訓效，是很艱辛的過程，也有很豐碩的成果。

呂司令表示，此次結合火工另件測試，雖然有一些不盡理想的地方，但還是非常肯定大家的付出。強調不擔心失敗，只怕大家沒有再一次挑戰與突破的信心與勇氣，容易做的事情從來稱不上是成就，找出問題克服問題，是陸軍百折不撓的精神，期許全體官兵一起努力，一起期待下一次的進步。

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