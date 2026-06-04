可打500公里！溫約瑟示警共軍福建遠火 換裝PHL-191威脅全台

中共解放軍已將PHL-191遠程火箭砲部署在面對台灣海峽一帶。（取自微博）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍遠程彈藥威脅值得留意，臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟指出，駐守福建省長樂、原先裝備舊型PHL-03火箭砲的71集團軍砲兵旅，已換裝新型PHL-191遠程火箭砲，代表中共在台海前進部署的三大遠火旅級單位，已全面裝備PHL-191，其最大射程達500公里以上，是我方必須重新評估的威脅。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》今日上線，剛從烏克蘭交流回來的溫約瑟，首先展示兩本由前線士兵口述、美式漫畫風格呈現的《基輔保衛戰》教材，分享烏克蘭將實戰地圖、愛國海報，融入全民國防教育的經驗。隨後，溫約瑟將焦點轉回解放軍近期的動態。

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中共解放軍第71集團軍炮兵旅遠火營日前福州訓練，已換裝PHL-191遠程火箭砲。（取自臺灣國防研究倡議臉書）

溫約瑟分析，中共在中國東南沿海的福建長樂、平潭、石獅等3個台海當面據點，部署71集團軍砲兵旅、72集團軍火箭砲兵第一旅，以及73集團軍砲兵旅。以往平潭的72集團軍、石獅的73集團軍，皆已裝備新型PHL-191遠程火箭，唯獨長樂的71集團軍砲兵旅，仍裝備仿製俄羅斯龍捲風火箭砲、較舊型的PHL-03遠程火箭。



然而，溫約瑟透過近期的央視新聞播放共軍演訓畫面，進行2張關鍵地理定位發現，中共演訓地點位於一處臨近71集團軍砲兵旅駐地僅3、4公里的重劃區，進而判定該單位已正式換裝PHL-191火箭砲。

中共解放軍PHL-03遠程火箭砲。（資料照，取自微博）

溫約瑟指出，雖然平潭的72集團軍早在2022年8月就裝備PHL-191，而71集團軍直到今年初才換裝，兩者時間差引人關注，但現實是，台海當面的遠火威脅都已是PHL-191火箭砲。這顯示即使共軍有貪腐問題，裝備換裝、訓練依然有序進行，我方務必重新評估其產能，以及射程500公里以上的威脅。

中共PHL-191箱式火箭砲，每輛車搭載2組共8枚370公厘的「火龍280」火箭彈，最遠射程約280公里，外傳精度可達30公尺以內且具有導引能力；若採用火龍系列戰術飛彈，射程更達500至600公里。

AI、TAK與TTN三位一體 馮艾立：國軍從單點平台走向體系作戰

針對現代化指管體系，臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立則聚焦於國防特別預算中的「C5ISR」數位化轉型。馮艾立表示，行政院的特別條例原先版本，包含AI輔助情報決策模組、TAK部隊覺知套件、TTN台灣戰術網路，這三者合併，才構成台灣版的「分散式指管、共同作戰圖像、快速擊殺鏈」。

陸軍去年參與花蓮救災工作時，運用TAK手機於圖上標繪災區情形，整合救災資訊。（資料照，陸軍司令部提供）

馮艾立指出，國軍目前存在各軍種資料格式、資安分級與傳輸鏈路不同等系統整合不足問題。美軍近年推動「結合全領域聯合指揮管制」（CJADC2），正是利用AI自動化資料處理縮短決策時間差。

馮艾立強調，在烏俄戰爭之中，烏軍運用AI與數位化戰場管理系統，將偵測、識別到打擊的時間，從過去約20分鐘縮短到3分鐘內；且烏軍對俄軍大型集中指館節點的反覆打擊，證明未來防衛作戰不能只依賴少數固定指揮中心，必須加速全面普及TAK套件至基層單位，並建立TTN台灣戰術網路，才能讓台灣從「單點平台」走向「體系作戰」，成為具有嚇阻能力的現代化守勢部隊。

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