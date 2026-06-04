軍方與海巡建置「軍民共同圖像」 國防部4.95億委製中科院

國防部長顧立雄去年10月在立院答詢時透露，軍方將與海巡建置「軍民共同圖像」，將海巡、陸軍、海軍雷達納入「台灣戰術網路（TPN）」，以強化海域覺知。（圖取自國會頻道）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長顧立雄去年10月在立院答詢時透露，軍方將與海巡建置「軍民共同圖像」，將海巡、陸軍、海軍雷達納入「台灣戰術網路（TPN）」，以強化海域覺知。根據國防部今天公佈最新的決標資訊顯示，國防部已與中科院簽署委製協議，金額達到4億9500萬元，將在明年（116年）底前交貨。

立法院去年10月審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」時，民進黨立委王定宇質詢關注國防部與海巡署在特別預算中的合作項目。他表示，此次特別預算中，與國防部相關金額達1132億元，其中673億元屬於指管通信韌性，包括軍民COP（共同圖像）系統；另有一部分用於設備更新與戰備厚實，包含彈藥庫與軍事設施整建，海巡則編列31億元，內容也涉及共同圖像與指管韌性。他指出，目前陸軍的共同圖像仍不完整，質疑是否優先投入與海巡合作會有順序問題。

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軍方將與海巡建置「軍民共同圖像」，將海巡、陸軍、海軍雷達納入「台灣戰術網路（TPN）」，以強化海域覺知。根據國防部今天公佈最新的決標資訊顯示，國防部已與中科院簽署委製協議，金額達到4億9500萬元，將在明年（116年）底前交貨。（圖：擷取自政府採購網）

顧立雄當時回應，軍方建構的「台灣戰術網路（TPN）」將持續擴張，這次將海巡、陸軍、海軍雷達納入其中，目的是讓海巡能接收前線雷達，提升海域警戒能力。他並坦言，編列的5億元經費僅是起步，未來仍需追加預算，「至於委員提到的經費不足，未來還要再精進，屆時會再編列」。他也強調，相關權限將在不涉及機敏部分下，開放給海巡共享。

海委會主委管碧玲答詢時也表示，海巡正推動「海空一體」的下一階段轉型，從水下、水面到空中、從有人到無人系統都需齊頭並進。她指出，目前水面與水下無人載具部署仍為零，必須透過特別預算才能同時起步，並強化夜視功能與次世代雷達等情監偵能力，「來得太快，襲擾類型太多元，所以必須加速補強」。

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