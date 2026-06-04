日送菲阿武隈級護衛艦敲定 最快明年4月接收

圖為阿武隈級護衛艦。（圖取自海上自衛隊官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕菲律賓正加速擴充海上兵力對抗中國，美國與日本近日在香格里拉對話期間承諾，將向菲律賓移交退役巡邏艦、護衛艦及巡邏機，其中包括日本海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦，進一步強化菲律賓在南海的巡邏與執法能力。

軍聞網站《USNI News》報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）在香格里拉論壇分別與美國戰爭部長赫格塞斯及日本防衛大臣小泉進次郎會談後，獲得美日兩國支持菲律賓海上現代化計畫的承諾。

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報導指出，美方將向菲律賓海岸防衛隊移交一艘退役巡邏艦，根據菲律賓海巡代表團近期赴美考察，將要移交的應是一艘64公尺長的「信賴級」中型巡邏艦。該級艦排水量約1000噸，雖服役超過60年，但仍具備長達6至8週的持續海上巡邏能力。

值得注意的是，菲律賓海上力量近年已多次受惠於美國退役艦艇移交。2011年起，美方陸續移交「漢彌爾頓級」巡邏艦，後來成為菲律賓海軍「德爾畢拉爾級」巡防艦，並在黃岩島事件後成為菲律賓應對中國海警與海上民兵的重要主力艦艇。

日本方面則承諾加速推動「阿武隈級」護衛艦移交作業，最快可望於2027年4月開始交付。阿武隈級排水量約2000噸，主要執行反潛、巡邏與護航任務，未來將隨日本海上自衛隊新一代「最上級」護衛艦大量服役而逐步退役。

另外，日本也規劃移交比奇TC-90巡邏機，強化菲律賓現有海上監偵能力。雙方並將建立後續維修、訓練及後勤支援體系，以確保移交裝備維持長期戰備能力。

報導指出，菲律賓正逐步將軍事重心由反叛亂與內部安全任務，轉向外部防衛與海上主權維護。目前菲律賓海軍規劃未來建構至少12艘現代化巡防艦與外海巡邏艦隊，但仍面臨艦艇數量不足的問題，難以全面覆蓋其超過7600座島嶼及廣大專屬經濟海域。

此外，菲律賓也向日本表達取得88式岸置反艦飛彈的意願。該型飛彈射程約200公里，今年「肩並肩2026」聯合軍演期間，日本陸上自衛隊曾以88式飛彈擊沉一艘退役菲律賓海軍巡邏艦，展示其反艦作戰能力。

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