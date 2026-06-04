中共32機15艦擾台 國軍嚴密監控應處

共軍機艦侵擾我國周邊空域示意圖。（圖：國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續加大對台軍事施壓力道，國防部今天（4日）公布，自昨（3日）日上午6時至今天上午6時止，偵獲共機32架次、共艦10艘及公務船5艘，持續在台海周邊活動。其中有25架次軍機逾越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域。

據國防部公布示意圖，昨天上午7時35分至今天上午6時之間，共偵獲主戰機、輔戰機、無人機及直升機計18架次，其中11架次逾越海峽中線，進入北部、中部及西南空域。

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另外，在昨天上午8時20分至今天上午4時45分之間，偵獲主戰機與輔戰機計13架次於西南及東南空域活動。昨天下午3時25分至下午5時10分之間，另偵獲直升機1架次在東部空域活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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