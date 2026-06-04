美伊戰爭消耗大美軍狂買飛彈 海馬士預算暴增10倍

美軍新一代「精準打擊飛彈」（PrSM）發射畫面。（圖：美國陸軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美伊戰爭大量消耗美軍飛彈庫存，美軍明年採購愛國者、薩德防空飛彈的數量都創下史上新高。另根據美國陸軍2027財年預算案，陸軍計畫採購1134枚「精準打擊飛彈」（PrSM），並將M142「海馬士」多管火箭系統採購預算提高逾10倍。

軍聞網站《Army Recognition》報導，美國陸軍此次為PrSM計畫申請約18.92億美元（約新台幣567億元）經費，包括12億美元一般預算與6.92億美元額外預算，用於採購1134枚PrSM飛彈及相關發射箱。

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報導指出，PrSM最大特色在於可在海馬士發射箱內裝填2枚飛彈，與只能裝填1枚的陸軍戰術飛彈（ATACMS）相比，使HIMARS與M270多管火箭系統的打擊火力倍增。未來型號還將導入新型導引器與反艦能力，使地面部隊具備直接打擊海上目標的能力。

另外，美軍也同步大幅增加海馬士採購規模。根據預算文件，海馬士採購經費將由2026財年的6200萬美元暴增至2027財年的7.46億美元（約新台幣224億元），顯示陸軍不僅希望增加飛彈庫存，也計畫擴充發射平台數量，提升遠程火力投射能力。

值得注意的是，PrSM近年已逐漸成為美軍「遠程精準火力」（Long-Range Precision Fires）現代化計畫核心項目。此前美軍已將PrSM投入「史詩之怒行動」實戰驗證，並持續提升射程與目標種類。根據先前公布規劃，未來增程型PrSM射程可望突破1000公里，並具備攻擊水面艦艇能力。

除了PrSM外，美軍2027財年預算還包括4824枚GMLRS導引火箭彈、「中程能力飛彈系統」（MRC）及「遠程高超音速武器」（LRHW）等多項採購案，共同建立涵蓋戰術、戰役與戰略層級的分層打擊體系。

報導分析，在印太戰區廣闊距離與分散部署環境下，機動式飛彈部隊的重要性正持續提升。搭載PrSM的HIMARS部隊未來可從島鏈、前進基地或分散陣地發射飛彈，威脅敵方指揮中心、空軍基地、後勤樞紐及海上艦隊，成為聯合作戰體系中的重要遠程打擊節點。

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