狠狠砸下2.2兆買軍備！ 波蘭以行動反制俄羅斯軍事威脅

波蘭在今年5月於拉斯克空軍基地接收首批美製F-35A「閃電II」匿蹤戰機，象徵波蘭空軍正式展開第五代戰機換裝。（圖：波蘭國防部）

〔記者羅添斌／台北報導〕面對俄烏戰爭爆發後的嚴峻地緣政治危機，波蘭選擇以強硬的實質行動築起鋼鐵防線！根據最新統計，波蘭過去四年來簽署的軍事採購合約總額已驚人飆破 682.6 億美元（約合新台幣 2.2 兆元）。其國防預算占國內生產毛額（GDP）比重一舉衝破 4.7%，高居北約（NATO）成員國之冠，更躍居全球常規武器進口第一大國。波蘭正傾全國之力打造歐洲最強大的陸地打擊力量，用行動向全球展現反制俄羅斯軍事威脅的鋼鐵決心。

狂砸 2.2 兆元！波蘭打造歐洲最強鋼鐵洪流

為了徹底阻絕俄羅斯地面部隊潛在的入侵野心，波蘭近年以「閃電速度」向國際軍火市場大舉掃貨，全力升級三軍不對稱作戰能力：

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陸軍鋼鐵重拳：向南韓簽下總規劃高達 980 輛的 K2 主力戰車，2025 年底再追加 65 億美元敲定 180 輛新約；另同步引進 648 門 K9 自走砲與美國 M1A2 艾布蘭戰車，全面汰換舊式俄製裝備。

制空與陸航打擊：豪砸 100 億美元向美國購入 96 架 AH-64E 阿帕契攻擊直升機，使波蘭成為美國以外全球最大的阿帕契海外用戶；並搭配已引進的 F-35A 隱形戰機與南韓 FA-50 輕型戰機，牢牢掌握前線制空權。

長程火力與防空網：簽購近 500 套美製「海馬士」（HIMARS）多管火箭，並購入上千枚歐洲 CAMM-ER 防空飛彈，全面編織飛彈防禦網。

為汲取俄烏戰爭教訓，波蘭政府更在 2026 年與本土軍工集團（PGZ）聯盟簽署逾 35 億美元（約新台幣 1,168 億元） 的巨額合約，採購數十萬枚 155 公釐砲彈，並斥資 6.65 億美元國家資金興建三座本土彈藥廠，確保戰時彈藥產能不受制於人。

借錢買安全！歐盟 1.6 兆天價安全貸款緊急輸血

這項「以行動反制俄羅斯」的建軍計畫雖然規模宏大，但也嚴重超出波蘭財政的實質負荷。為了支撐這個龐大的軍事無底洞，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）於 2026 年 5 月與歐盟達成歷史性協議，由歐盟「歐洲安全行動」（SAFE）計畫緊急撥付高達 437 億歐元（約新台幣 1.6 兆元） 的專屬國防融資。這筆長達 45 年的極低利貸款，堪稱波蘭當前擴大現代化、構築對俄防線最關鍵的財政強心針。

經濟學家示警：高舉債擴軍 恐引爆中長期財政懸崖

儘管波蘭近年憑藉約 3% 的穩健經濟成長率傲視西歐，但國際貨幣基金組織（IMF）與歐盟委員會已同步對這筆龐大開銷發出嚴厲財政警告。

第一，波蘭面臨「赤字率全歐第一」的窘境，2025至2026年公共財政赤字率高達 GDP 的 6.8% 至 7.3%。

第二，國家總債務在 2026 年飆升至 GDP 的 65.1%，衝破 60% 的安全警戒線。歐盟更直言，若不進行大刀闊斧的財政改革，波蘭債務預計在 10 年內（2036年）暴增至 GDP 的 107%。

此外，IMF 報告直指，波蘭高達 80% 的軍費資金全數流向海外（主要為美、韓兩國），這意味著巨額國防預算無法實質振興本土經濟，反而是在幫外國創造就業機會。加上高達近四成的國防開支是透過國家開發銀行（BGK）在預算案外獨立發債，其還款高峰期將在 2027 至 2031 年全面引爆。

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