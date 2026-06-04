愛國者不夠用？烏克蘭試射新攔截彈 拚建自製防空盾

烏克蘭軍工企業「火點」（Fire Point）公開FP-7系列飛彈測試畫面。面對愛國者攔截彈短缺，該公司正研發新型攔截彈與反彈道飛彈防禦系統，盼提升烏克蘭自主防空能力。（圖擷取自Fire Point影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對愛國者（Patriot）攔截彈持續短缺，烏克蘭正嘗試打造自己的反彈道飛彈防禦系統，並已完成關鍵飛行測試。後續研發順利，這項計畫未來有望成為烏克蘭「芙蕾雅」（Freyja）反彈道飛彈防禦系統的重要基礎。

根據《路透》報導，烏克蘭最大飛彈與無人機製造商「火點」（Fire Point）近日為「FP-7.X」飛彈完成一次完整受控機動飛行測試。該公司表示，這款飛彈未來將成為Freyja反彈道飛彈防禦系統的核心組成部分。

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火點執行長泰瑞克（Iryna Terekh）在社群平台公開測試影片，展示飛彈自軌道發射器升空的畫面。公司共同創辦人施提利爾曼（Denys Shtilierman）先前表示，火點正與多家歐洲防務企業洽談合作，希望在2027年底前推出這套新一代反彈道飛彈防禦系統。

施提利爾曼指出，該計畫目標是提供成本低於美製愛國者系統的替代方案，以因應俄軍持續發射的超音速彈道飛彈。影片中出現的測試飛彈採特殊塗裝，也因此引發軍事觀察人士討論。

Ukraine has revealed its new FP-7 ballistic missile, a domestically produced system capable of putting a 150 kg warhead on a target up to 200 km away. pic.twitter.com/Q86CNYIYZ0 — OSINTtechnical （@Osinttechnical） February 27, 2026

此次測試的FP-7.X，是Fire Point正在研發中的FP-7彈道飛彈攔截型版本，而FP-7本身則具備對地打擊能力。不過軍事分析人士指出，飛彈只是整套防空系統的一部分，真正困難之處仍在於地面雷達網路、目標追蹤能力以及飛彈內部導引系統的整合，這些才是決定未來能否攔截彈道飛彈的核心技術。

愛國者攔截彈持續吃緊 烏克蘭加速推進自主防空能力

俄羅斯持續以彈道飛彈攻擊烏克蘭城市。烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，歐洲必須加快推動反彈道飛彈防禦項目。烏克蘭近月來多次警告愛國者攔截彈庫存不足，而這也是目前少數能有效攔截俄軍彈道飛彈的武器系統。

成立於2022年的火點，如今每月可生產數千架長程無人機，並研發「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈等武器。隨著烏克蘭持續擴大本土軍工產能，FP-7.X計畫也被視為其建立自主反彈道防禦能力的重要嘗試。

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