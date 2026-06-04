俄軍最新核潛艦北極水下開火 試射畫面曝光

俄羅斯北方艦隊最新「亞森-M」級核潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（Arkhangelsk）近日在巴倫支海完成水下實彈演訓，發射「縞瑪瑙」（Oniks）超音速反艦飛彈，並命中超過200公里外目標。圖中標示潛艦位置、飛彈飛行軌跡及目標區域。（圖取自TASS、CSIS；Army Recognition製圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯海軍最新服役的「亞森-M」（Yasen-M）級多用途攻擊核潛艦，近日在北極圈附近海域完成一次水下實彈射擊演訓。

根據軍聞網站《Army Recognition》引述俄國《塔斯社》（TASS）報導，隸屬俄羅斯北方艦隊的「阿爾漢格爾斯克號」（Arkhangelsk）核潛艦，於巴倫支海（Barents Sea）水下發射一枚「縞瑪瑙」（Oniks）超音速反艦飛彈，成功命中約200公里外的海上模擬目標。

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俄羅斯國防部表示，此次演訓期間，阿爾漢格爾斯克號依照預定程序，自水下向指定海域目標發射飛彈，並成功完成任務。相較於水面艦艇發射，潛艦可在隱蔽狀態下執行打擊任務，因此水下發射能力被視為現代潛艦的重要作戰指標之一。

俄羅斯海軍最新服役的「亞森-M」級（Yasen-M）多用途攻擊核潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（Arkhangelsk）。（圖取自俄羅斯國防部）

「縞瑪瑙」飛彈屬於俄軍現役超音速反艦武器，主要用於打擊大型水面艦艇與海上目標，目前廣泛部署於俄羅斯海軍艦艇、岸置飛彈系統及部分潛艦平台。

Russia’s Project 885M Yasen-M nuclear submarine Arkhangelsk launched an Oniks cruise missile from a submerged position, striking a sea target over 200 km away in the Barents Sea during planned combat training, the Northern Fleet press service reported.



- TASS pic.twitter.com/3kxbhZewnm — Mintel World （@mintelworld） June 3, 2026

阿爾漢格爾斯克號於2024年12月正式加入俄羅斯海軍，是亞森-M級核潛艦系列的最新成員之一。該級潛艦被定位為第四代多用途攻擊核潛艦，除可執行反艦、反潛與對陸打擊任務外，也具備情報蒐集與遠程部署能力。

根據公開資料，亞森-M級配備多用途垂直發射系統，除可發射Oniks反艦飛彈外，也可搭載Kalibr巡弋飛彈及Tsirkon極音速飛彈，是俄軍近年持續強化水下作戰能力的重要平台。

巴倫支海為俄北方艦隊重要活動區域

此次演訓地點巴倫支海位於俄羅斯西北方，是俄國北方艦隊長期部署的重要海域，也是俄軍核潛艦經常執行訓練與戰備任務的區域。近年隨著北極地區戰略重要性升高，俄羅斯持續加強當地軍事部署，各類海空演訓活動也受到外界高度關注。

《Army Recognition》指出，此次試射除驗證亞森-M級潛艦的作戰能力外，也展現俄軍持續推進新一代水下作戰平台部署的進度。

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