最後一支鷂式中隊謝幕！美軍AV-8B退役 40年垂直起降傳奇落幕

美國陸戰隊最後一支AV-8B「鷂式II」作戰中隊戰機進行編隊飛行。隨著美軍正式退役該型機，長達40年的垂直起降傳奇畫下句點。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊3日為最後一支操作AV-8B「鷂式II」（Harrier II）戰機的第223攻擊中隊（VMA-223）舉行告別儀式，宣告這款服役逾40年、被譽為全球最成功垂直起降戰機之一的傳奇機種正式退出現役。隨著最後一支「鷂式」部隊謝幕，美軍也全面邁入由F-35B擔綱的垂直起降五代戰機時代。

5架AV-8B「鷂式II」戰機在北卡羅來納州櫻桃點陸戰隊航空站上空編隊飛行。這場返航飛行也是美軍最後一支鷂式作戰中隊告別現役前的重要時刻。（圖：美國陸戰隊）

根據美國軍聞網站《The Aviationist》報導，告別儀式於北卡羅來納州櫻桃點陸戰隊航空站（MCAS Cherry Point）舉行，現場安排5架AV-8B編隊飛行，完成最後一次公開亮相後降落會場，並接受消防車噴水禮致意。

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這款源自英國設計的「跳躍噴射機」（Jump Jet），憑藉獨特的垂直／短場起降（V/STOL）能力聞名全球。相較於必須依賴傳統跑道的戰機，AV-8B能從兩棲突擊艦甲板、前線簡易基地甚至受損跑道起降，成為美國海軍陸戰隊遠征作戰的重要空中支援力量。

自1985年服役以來，AV-8B曾參與波斯灣戰爭、巴爾幹半島軍事行動，以及阿富汗與伊拉克戰爭等多項任務，幾乎見證美軍近代主要海外軍事行動的歷程，也讓「鷂式」成為陸戰隊航空兵最具代表性的機種之一。

隨著機隊逐漸達到設計壽限，美軍近年持續推動航空兵轉型計畫，陸續以F-35B「閃電II」（Lightning II）取代AV-8B。作為F-35系列中唯一具備短場起飛與垂直降落能力的型號，F-35B可延續陸戰隊在兩棲突擊艦與前進基地的操作模式。

相較於AV-8B，F-35B進一步整合匿蹤設計、先進感測器與資訊融合能力，可在高威脅環境下執行作戰任務。目前多數原先操作「鷂式」的陸戰隊中隊已完成換裝，第223攻擊中隊也預計於後續轉型為F-35B部隊。

雖然美國陸戰隊已正式結束AV-8B服役歷史，但這款傳奇戰機尚未完全退出世界舞台。目前義大利與西班牙海軍仍持續操作「鷂式」系列機隊，預計服役至2030年前後，其中義大利海軍已開始接收F-35B，逐步展開換裝作業。

在完成最後一次告別飛行後，美軍現役AV-8B將陸續移交航空博物館展示，或送往亞利桑那州俗稱「飛機墳場」的封存基地保存。

從冷戰後期誕生，到歷經波灣戰爭、反恐戰爭與全球多次遠征部署，這款曾以垂直起降能力驚豔世界、並以著名的「鷂式鞠躬」（Harrier Bow）向觀眾致意的戰機，也為其超過40年的服役生涯畫下句點。

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