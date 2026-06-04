陸軍強國波蘭還嫌火力不夠 再買百門自走砲+數十萬砲彈

圖為波蘭國產「蟹式」。（圖取自波蘭國防部官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭持續擴充陸軍火力規模，波蘭國防採購局近日與國營軍工集團PGZ簽署兩項總額超過51億歐元（約新台幣1866.9億）的重大軍購合約，將採購96門「蟹式」自走砲及數十萬發155公厘砲彈，進一步提升波蘭砲兵部隊戰力與彈藥儲備。

軍聞網站《Defence Industry Europe》報導，其中「蟹式」自走砲合約總值約19億歐元（約新台幣695.5億），由PGZ旗下胡塔斯塔洛瓦沃拉公司（Huta Stalowa Wola）負責生產，預計於2030年前完成交付。除96門自走砲外，合約還包括大量支援與後勤車輛，以建立完整砲兵作戰體系。

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報導指出，「蟹式」是波蘭自主研製的155公厘履帶式自走榴彈砲，配備52倍徑砲管，使用標準155公厘砲彈時最大射程可達40公里，並可發射具延程與精準導引能力的新型彈藥，目前「蟹式」已成為波蘭陸軍主力自走砲之一。

值得注意的是，「蟹式」也已在俄烏戰場獲得實戰驗證。俄羅斯全面入侵烏克蘭後，波蘭曾援助54門「蟹式」給烏軍，烏克蘭隨後又於2022年向PGZ增購54門。烏軍曾多次表示，「蟹式」是其反制俄軍的重要遠程火力裝備之一。

另外，波蘭此次也同步簽署總值32億歐元（約新台幣1171.3億）的155公厘砲彈採購案，由PGZ旗下多家企業組成的聯合體負責生產，供應數十萬枚砲彈給波蘭武裝部隊。

雖然波蘭官方並未公布實際採購數量，但這是波蘭2023年底以來第二份大規模砲彈採購合約，當時波蘭共採購28.3萬發155公厘砲彈，總價值約25.4億歐元。由此推算，本次採購砲彈規模上看30萬發。

報導指出，兩項合約均將透過歐盟「SAFE」（Security Action for Europe）融資機制提供資金。該計畫旨在協助歐盟成員國提升軍備能力，同時強化歐洲本土國防工業生產能量。

此次合約也是波蘭近年持續擴軍的重要一環。自俄烏戰爭爆發以來，波蘭已陸續採購K2戰車、K9自走砲、M1A2艾布蘭戰車、AH-64E阿帕契攻擊直升機及F-35戰機等裝備，其中K9自走砲在波蘭已採購150門。

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