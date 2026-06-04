路透拆解台灣拒止戰略 1800枚反艦飛彈打造台海「殺傷區」

空軍官兵於花蓮基地整備美製AGM-84魚叉反艦飛彈。路透估算，若美軍交付進度順利，加上國造雄風飛彈持續量產，台灣2029年前反艦飛彈總數可望超過1800枚。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣正加速擴充反艦飛彈戰力。根據《路透》4日報導，若美國軍售與國造飛彈計畫按進度推進，台灣至2029年前可望擁有超過1800枚反艦飛彈。多名現任與退役軍方人士向路透表示，這些武器將成為台灣不對稱作戰的重要支柱，目標是在共軍發動封鎖或登陸行動時，保留足夠戰力反擊，並提高入侵成本。

《路透》根據軍售文件、武器交易資料、國防分析及台灣官員訪談估算，台灣未來反艦飛彈主力將由美製「魚叉」（Harpoon）與國造「雄風」系列組成。其中已交付及規劃交付的魚叉飛彈總數約850枚，加上預計部署約1000枚雄風二型與雄風三型反艦飛彈，整體規模可望達到約1850枚。

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《路透》指出，台灣近年逐步朝不對稱作戰方向調整建軍思維，希望以大量機動、分散且成本相對較低的武器，抵銷解放軍在兵力與火力上的優勢。除了反艦飛彈外，無人機與短程飛彈也被視為重要組成部分。

反艦飛彈構築拒止戰力 目標阻止共軍登陸

台灣國防安全研究院研究副執行長歐錫富向路透表示，若部署足夠數量的反艦飛彈，台灣海峽可形成一個讓敵方艦隊面臨重大損失風險的「殺傷區」（kill zone）。他指出，台灣的目標並非擊沉每一艘共軍艦艇，而是阻止其完成登陸任務。

報導指出，這類作戰構想的核心，在於讓部分戰力撐過開戰初期的飛彈與空襲，待共軍船團接近台灣海峽時再發動打擊。支持此戰略的分析人士認為，機動式陸基反艦飛彈較容易分散部署與隱蔽，增加戰時生存能力。

《路透》指出，部分台灣軍事專家將烏克蘭在黑海運用飛彈與無人艇打擊俄羅斯艦隊的經驗，視為小型力量對抗較強對手的參考案例。報導也提到，伊朗在遭受美國與以色列空襲期間，仍持續保有攻擊區域目標與航運的能力，同樣受到相關研究人員關注。

不過，退役海軍軍官于孝斌向《路透》表示，目前台灣部分反艦飛彈仍部署於軍艦或固定陣地，容易成為開戰初期的打擊目標。他認為，提升機動部署能力仍是未來重要課題。

對此，國防部向《路透》表示，現有反艦飛彈採取機動與分散部署方式，以維持作戰效能；固定陣地也設有防護與備援機制，必要時可轉換為機動部署模式，以提升戰場生存能力。

根據報導，國軍預計於7月成立新的濱海作戰指揮單位，整合岸置雷達、反艦飛彈與無人機等戰力。多名受訪軍事專家認為，這些部署的目的，在於提升台灣面對封鎖或登陸威脅時的持續作戰能力，爭取更多應變時間。

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