美新創安杜里爾切入重裝備 與埃比特合作競標美陸軍自走砲標案

圖為以色列的「西格瑪」輪型自走砲。（圖取自埃比特系統）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕擅長自主系統研發、專注於無人載具製造的美國新創公司安杜里爾（Anduril），決定朝重裝備系統發展，2日宣布加入埃比特美國公司（Elbit America）與奧什科什防務（Oshkosh Defense）組成的團隊，共同推動「西格瑪」（SIGMA）機動戰術火砲系統，爭取美陸軍新一代自走砲標案。

軍聞網站《Breaking Defense》報導，安杜里爾將為「西格瑪」系統提供C5ISR能力，並整合其人工智慧驅動的Lattice作戰平台，使火砲系統能更有效融入美軍現有指揮管制與射擊管制網路。

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安杜里爾主管羅德（Michael Roder）表示，公司將利用在軟體、邊緣運算及自主系統領域的技術，打造具備高度連網能力的「軟體定義火砲系統」，以提升未來火砲部隊在多域戰場中的作戰效率，並能無縫整合至美陸軍現役指揮與火控架構中。

報導指出，「西格瑪」方案採三方合作模式，由埃比特提供155公厘52倍徑全自動化榴彈砲系統，奧什科什負責10×10輪型底盤，安杜里爾則建構數位化指揮與感測架構。埃比特表示，「西格瑪」已具備實戰驗證經驗，且整套系統完全在美國南卡羅來納州生產，供應鏈也已實現本土化。

「西格瑪」輪型自走砲美國版本最高路速達時速80公里、越野時速則達30公里，具高度自動化特性，3名車組員可在裝甲防護的駕駛室內執行射擊任務，砲塔則可360度旋轉並有40發備彈，最高射速每分鐘8發，射程達70公里，具備多彈同時命中能力，可在45秒就位開始射擊、僅需1分鐘即可撤收，有效降低敵方反砲兵火力威脅。

目前公開參與競爭的廠商包括韓華防衛美國公司提出的K9自走榴彈砲、李奧納多與KNDS聯合推出的凱薩輪型自走砲方案，以及德國萊茵金屬的火砲系統。現有M109A7「聖騎士」自走榴彈砲生產商BAE系統公司，也已確認參與競標。

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