央視演訓畫面露餡！ 溫約瑟：台海當面共軍遠火換裝新型PHL-191

中國解放軍東部戰區面對台海部署的3個集團軍砲兵旅，都已換裝PHL-191火箭砲。（取自中國東部戰區微博）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共在台海當面的裝備換裝出現最新動態。臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟指出，他透過近期中國官媒《央視》新聞的演訓畫面，進行地理定位與地圖合併比對，發現原本裝備舊型「PHL-03」遠程火箭砲的陸軍第71集團軍砲兵旅，目前已正式換裝新型的「PHL-191」遠程火箭砲。

自由時報軍事節目《台海情勢簡報室》近日上線，溫約瑟在節目中分析，共軍前進部署於台海當面福建東東南沿海、對台威脅重大的遠程火箭砲部隊，主要部署在3個地方，分別為長樂的71集團軍砲兵旅、平潭的72集團軍火箭砲兵第一旅，以及石獅的73集團軍砲兵旅。

溫約瑟指出，過去平潭、石獅的單位均已裝備新型的PHL-191，唯獨長樂的71集團軍砲兵旅，在過往對台演訓中仍裝備仿製俄羅斯「龍捲風」火箭砲的舊型PHL-03。然而，近期央視新聞披露了該旅在長樂一帶的演訓畫面，經2張地理定位圖紙合併比對，其背景正是一處重劃區演訓場，畫面更直接證實其已完成換裝。

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溫約瑟說，這代表共軍部署於台海當面的三大遠火旅，至此已全數完成新型換裝，對我國國防安全構成重大威脅。

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