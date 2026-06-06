共軍福建遠火換裝可打500公里 但溫約瑟直指這個「時間差」值得研究

臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟指出，雖然共軍台海當面的遠火單位，都已裝備最大射程500公里以上的「PHL-191」遠程火箭砲，但我方可以密切關注並深入研究，為何地理部署相近的兩個單位，換裝時間竟然相差了將近3年半。（取自臺灣國防研究倡議臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍東南沿海對台前進部署的遠程火箭砲部隊已全面完成裝備升級，不過，臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟指出，雖然共軍在台海當面的遠火單位，都已裝備最大射程500公里以上的「PHL-191」遠程火箭砲，但我方可以密切關注並深入研究，為何地理部署相近的兩個單位，換裝時間竟然相差了將近3年半。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》今日上線，溫約瑟在節目中分析共軍最新換裝進度，他表示，共軍台海當面前進部署遠火的3個單位，皆已全數換裝PHL-191。雖然我方必須重新評估這項新威脅。然而，即使共軍高層近年貪腐問題頻傳，其內部在關鍵裝備的換裝與實戰訓練上，依然保持有序進行。

溫約瑟還指出其中一個非常有趣、值得進一步研究的項目，那就是PHL-191遠火系統的實際產能與換裝時程落差。溫約瑟表示，部署在福建平潭的72集團軍火箭砲兵第一旅，早在2022年8月時就已經裝備了191火箭砲；但與其部署距離不遠、位於長樂的71集團軍砲兵旅，卻一直拖到了今年初才正式完成換裝。

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溫約瑟認為，中共這兩個對台前進部署單位，換裝時間差了這麼多，背後的原因非常值得我方探究。

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