5年狂造20艘！中國神秘潛艦現身 罕見「無帆罩」設計曝光

商業衛星拍攝到停泊於上海江南造船廠的新型潛艦。該艇採用罕見的「無帆罩」設計，外界正關注其型號、用途及是否已進入量產階段。（圖取自Vantor／Naval News）

〔編譯陳成良／綜合報導〕當西方國家普遍難以同時建造多艘潛艦之際，中國近5年已下水約15至20艘潛艦。根據軍聞網站《Naval News》報導，最新衛星影像又拍到一款從未公開的新型潛艦，其外觀最大特徵是採用罕見的「無帆罩」（sailless）設計，外界正試圖釐清其型號與用途。

《Naval News》分析指出，中國新型「無帆罩」潛艦已在上海下水，遼寧葫蘆島造船廠也疑似出現同級艦艇，外界正觀察是否已展開量產。（圖取自Naval News）

這艘全新潛艦於5月31日與6月1日被觀測到停泊於上海江南造船廠。報導指出，江南造船廠過去曾建造過無帆罩實驗潛艦，目前仍停放於廠區，因此外界認為新艦可能延續相關測試成果。

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新潛艦長約120公尺、寬10至11公尺，尺寸已接近大型核潛艦水準；在上海新潛艦現身之際，專門建造核潛艦的遼寧葫蘆島造船廠也被觀察到疑似有同級艦艇下水，若後續獲得證實，將代表中國可能同時在兩座船廠建造這款新型潛艦。

由於該艦噸位龐大且長寬比例特殊，分析人士指出其尺寸更符合核動力潛艦的特徵，因此外界普遍將動力系統列為觀察重點。這款新潛艦的現身，也打亂了西方軍事學界先前將另一艘新型艦艇認定為「095型」核攻擊潛艦（Type-095）的推論，使中國新世代主力核潛艦的真面目再度成謎。

《Naval News》指出，中國近年也曾發展被外界稱為「核能輔助動力」（Nuclear AIP）的概念，由低功率反應爐提供潛艦動力；分析人士不排除新艦可能採用類似設計，但目前沒有證據證實。

官方未公布任何資訊 衛星照成外界唯一線索

中國海軍對其最新級別的潛艦一貫維持高度情報封鎖，不對外公布任何建造或下水資訊。這項高度匿蹤的造艦與演訓時程，使西方情報與軍事觀察家只能仰賴商業衛星進行有限的研判與追蹤。中方國防部目前並未對這款無帆罩神祕潛艦的具體型號、動力配置與未來部署計畫，公佈進一步的官方說明。

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