在地球另一端也能攻擊！烏克蘭新型無人機曝光 衛星操控避開俄軍獵殺

烏克蘭科技公司「馬丁科技」（Martyn Tech）公開新型「阿迪斯」（Adis）重型無人機。（圖取自Martyn Tech）

〔編譯陳成良／綜合報導〕無人機已成烏俄戰爭的重要武器，但操作員往往必須靠近前線，面臨遭敵方定位與反擊的風險。根據烏克蘭軍聞網站《Defence Blog》報導，烏國科技公司「馬丁科技」（Martyn Tech）近日公開一款名為「阿迪斯」（Adis）的新型重型四軸無人機，其最大特色是透過衛星通訊操控，理論上可讓飛手從全球任何地點執行攻擊、布雷與補給任務。

多數戰場無人機依賴地面無線電控制，飛行距離受限於訊號覆蓋範圍，操作員通常必須待在距離目標數公里至數十公里內的位置。俄軍近年已發展出利用電磁訊號追蹤無人機控制站的能力，並透過砲火或反無人機系統加以打擊。而阿迪斯則改採衛星通訊技術，直接連接商業衛星網路，不再受限於地面訊號範圍，這使操控人員得以在遠離戰火的安全後方進行跨國操作。

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可轟炸也能埋雷 還能替前線運送補給

該機採模組化設計，標準作戰半徑約20公里並可攜帶10公斤彈藥，若降低載重至3公斤，飛行距離可延伸至50公里。除了空投彈藥攻擊外，它也能執行精準地面布雷，或向前線運送彈藥、醫療用品與食物等補給品。《Defence Blog》指出，該機通常在夜間以約400公尺高度執行任務，在黑暗環境下較不易被地面人員發現。

這款無人機以代號「阿迪斯」（Adis）的烏軍官兵命名，該名隸屬烏克蘭第72機械化旅的士兵，於2022年6月在頓內茨克州陣亡。研發團隊指出，希望這項技術能減少未來執行類似任務官兵面臨的風險。目前阿迪斯已完成烏克蘭軍方採購認證程序。

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