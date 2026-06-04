自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

恆春半島重砲演訓第3天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟

2026/06/04 18:19

恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝）恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕梅雨鋒面強襲、天候環境惡劣，國軍精實戰訓腳步沒有停歇！第四作戰區重砲驗證射擊今（4）日邁入第三天，陸軍機械化步兵第333旅官兵無懼滂沱大雨，在屏東楓港北訓場展現鋼鐵意志，精實操作建制重砲。現場26門155公厘榴彈砲一字排開，頂著風雨冒出熊熊火光，共計狂轟104發砲彈，以排山倒海之勢對目標海域實施「要域火殲」等課目，完成高難度的實彈射擊驗證。

恆春半島受鋒面影響，今天陣雨不斷，視線受限，但惡劣天候反而成了最真實的戰場考驗。清晨開始，楓港北陣地硝煙與雨霧交織，333旅官兵在泥濘中迅速完成整備，待發射口令一發，26門重砲發出震耳欲聾的怒吼，砲彈破空撕裂雨幕，精準摧毀海上模擬目標，展現砲班嫻熟的協同默契與全天候作戰能力。

軍方說，戰場不選天候，惡劣環境正是磨練官兵臨戰應變的絕佳機會。透過在風雨中實施實戰化的「要域火殲」操演，不僅有效驗證了部隊的火力運用與防衛作戰效能，更用實實在在的震天砲聲向國人證明，國軍不分晴雨、隨時堅守海疆的鐵血決心。

恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝）恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝） 恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝）恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中