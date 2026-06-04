恆春半島重砲演訓第3天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟

恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕梅雨鋒面強襲、天候環境惡劣，國軍精實戰訓腳步沒有停歇！第四作戰區重砲驗證射擊今（4）日邁入第三天，陸軍機械化步兵第333旅官兵無懼滂沱大雨，在屏東楓港北訓場展現鋼鐵意志，精實操作建制重砲。現場26門155公厘榴彈砲一字排開，頂著風雨冒出熊熊火光，共計狂轟104發砲彈，以排山倒海之勢對目標海域實施「要域火殲」等課目，完成高難度的實彈射擊驗證。

恆春半島受鋒面影響，今天陣雨不斷，視線受限，但惡劣天候反而成了最真實的戰場考驗。清晨開始，楓港北陣地硝煙與雨霧交織，333旅官兵在泥濘中迅速完成整備，待發射口令一發，26門重砲發出震耳欲聾的怒吼，砲彈破空撕裂雨幕，精準摧毀海上模擬目標，展現砲班嫻熟的協同默契與全天候作戰能力。

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軍方說，戰場不選天候，惡劣環境正是磨練官兵臨戰應變的絕佳機會。透過在風雨中實施實戰化的「要域火殲」操演，不僅有效驗證了部隊的火力運用與防衛作戰效能，更用實實在在的震天砲聲向國人證明，國軍不分晴雨、隨時堅守海疆的鐵血決心。

恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝） 恆春半島重砲演訓第三天 333旅155榴砲「要域火殲」震撼開轟。（記者蔡宗憲攝）

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