嫌36架不夠 巴西擬追加20架瑞典獅鷲戰機

圖為瑞典交付給巴西的首架JAS-39 F型「獅鷲」雙座戰機。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典國防大臣強森（Pal Jonson）今（4日）宣布，已是瑞典JAS-39「獅鷲」（Gripen）戰機用戶的巴西，有意再向瑞典紳寶集團（Saab）下訂20架E型與F型「獅鷲」戰機。

《路透》報導，強森在瑞典首都斯德哥爾摩與巴西國防部長穆西奧（Jose Mucio）共同召開記者會時表示，他與穆西奧簽署了一份加強兩國防務合作的意向書，且巴西有意追加訂購「獅鷲」戰機，「巴西表達了比36架更多的興趣⋯⋯要額外購買20架獅鷲。」

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強森補充說，新訂購的「獅鷲」會在巴西製造，而製造商紳寶集團也會在巴西成立組件研發團隊，進一步深化合作。

在穆西奧訪問瑞典期間，紳寶集團公開展示了首架「獅鷲」F型戰機，這是紳寶專門為巴西研製的雙座型號。

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