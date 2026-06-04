天馬操演》國軍第三作戰區實射拖式飛彈 A、B版本驗證反裝甲能力

官兵將拖式2A飛彈裝載至飛彈車上。（軍聞社提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍第三作戰區今（4）日持續於宜蘭地區實施「無人機實彈射擊暨天馬操演」，今日由陸軍聯兵584旅反甲排執行拖式2A飛彈鑑測射擊及拖式2B飛彈驗證射擊，透過實戰化訓練課目，檢視部隊反裝甲作戰能力與訓練成果。

官兵實施換彈。（軍聞社提供）

拖式2B與銅線導引的拖式2A飛彈不同，採「無線射頻導引」（RF）構型，射程可達4500公尺，還可比照「標槍」反裝甲飛彈，具備「頂攻」機制，能對敵裝甲車輛、加固碉堡，以及人員登陸艦艇造成威脅，有效強化陸軍灘岸反裝甲、反人員登陸的作戰能力。我國近日通過的國防特別預算，就包含對美軍購增購拖式2B飛彈的案項。

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拖式2A飛彈後方尾焰。（軍聞社提供）

軍媒報導，陸軍聯兵584旅反甲排官兵在射擊前依程序完成拖式2A及2B飛彈檢查、系統測試及射前整備作業，逐項確認飛彈及發射系統狀況，確保各項裝備性能正常。過程中，官兵落實各項檢查程序與安全規範，為後續射擊任務奠定良好基礎。

拖式2A飛彈實彈射擊。（軍聞社提供）

隨後，部隊實施拖式2A飛彈鑑測射擊及拖式2B飛彈驗證射擊，官兵於射擊指揮官下達命令後迅速完成目標獲得、瞄準及接戰程序，展現嫻熟的武器操作能力，驗證反甲部隊訓練成效。

拖式2A飛彈命中目標。（軍聞社提供）

第三作戰區對此表示，拖式飛彈實彈射擊是反甲部隊重要訓練課目之一，透過鑑測及驗證射擊，檢視官兵對武器系統操作、目標獲得及接戰程序的熟練程度，確保部隊具備遂行反裝甲作戰任務能力。

第三作戰區實施拖式2B飛彈實彈射擊。（軍聞社提供）

第三作戰區指出，部隊平時即依訓練計畫落實各項專長訓練與實戰化演練，藉由實彈射擊驗證訓練成果，使官兵熟稔武器性能及作戰程序，持續提升部隊應變能力與整體作戰效能。

拖式2B飛彈採「無線射頻導引」（RF）構型，具備頂攻能力，因此命中目標的爆炸火光較不顯眼。（軍聞社提供）

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