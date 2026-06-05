國造「華陽」垂發系統通過實戰驗證 「這兩型」軍艦也要加裝

中科院先前發布「海劍二型飛彈影片」，內容包含垂直發射測試過程。（擷取自中科院影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕完成性能提升丶重新加入戰備行列的海軍承德軍艦，本週已在九鵬外海進行實彈射擊驗證，並以國造的「華陽」垂直發射系統發射海劍二飛彈，精準擊毀模擬來犯敵軍的靶機，代表「華陽」垂直發射系統通過實戰驗證，依據海軍規劃，建造中的輕型巡防艦以及關海軍未來兵力整建計畫的「下一代作戰艦」案，都將配備「華陽」垂直發射系統。

首款國造「秒發連發」利器 具備一坑四彈擴充彈性

「華陽垂直發射系統」是我國首款自主研發、具備全方位防空能力的艦載垂直發射裝備。中科院在研發過程中克服熱燃氣排放與系統整合等核心瓶頸，成功打造出具備「秒發、連發」高速飽和接戰能力的「熱彈射」防空系統。

請繼續往下閱讀...

該系統具備高度的模組化與彈性配置優勢，目前已完美整合國造「海劍二型」中程防空飛彈。在精密的空間規畫下，華陽系統可實現「一坑四彈」的裝填方式，讓單一發射管容納4枚海劍二飛彈，極大化艦艇的飛彈酬載量。此外，該系統在設計之初便相容體型較大的「海弓三型」長程防空飛彈，並已利用高雄號測試艦（LCC-1）順利完成實彈適配與作戰測評，具備強大的長程區域防空擴充潛力。

海劍二飛彈以國造華陽垂發系統發射驗證的畫面。（擷取自中科院影片）

軍事專家高度肯定 艦隊防空戰力「脫胎換骨」

國防學者與軍事專家普遍對華陽系統給予正面且高度的肯定。專家指出，華陽垂發系統的服役，成功讓台灣海軍的防空火力達到「脫胎換骨」的現代化水準。以正在執行性能提升的康定級（拉法葉艦）為例，過去配備的老舊海欉樹飛彈射程僅約5至8公里，換裝華陽系統配合海劍二飛彈後，防空射程直接飆升數倍以上，達到30至50公里，讓軍艦具備真正的中距離區域防空傘。

過去外界曾遺憾，華陽系統與國造海弓三飛彈的優異性能，因海軍建案調整為噸位較小的輕型巡防艦，而面臨「強大戰力無合適載台可裝」的窘境。然而，隨著6000噸級下一代作戰艦重啟並確認重裝配置，專家認為這將使華陽系統與海弓三飛彈的研發潛力獲得「完全解放」，能大幅拉高全艦隊在台海戰場的防空存活率。

海軍「下一代作戰艦」已啟動設計評估案的相關作業。圖為海軍先前公佈的「新一代飛彈巡防艦」模型。（資料照）

華陽系統部署新藍圖 6000噸下一代作戰艦強勢納入

針對未來的建軍部署，海軍已將華陽垂直發射系統列為國產新造艦艇的標準配備。除了第一階段已知的艦艇外，最新曝光的旗艦級主力艦也已正式納入加裝計畫：

．康定級巡防艦性能提升（現役6艘）：海軍已編列431億餘元預算進行戰系全面升級。首艘承德軍艦（1208）及原型測試艦西寧軍艦（1203）已陸續進廠完成華陽系統與訓練彈箱的吊掛適配，全級6艘預計於2030年前全數換裝完畢。

．新一代輕型巡防艦（防空型原型艦）：目前正在建造中的2,000噸級新一代輕型巡防艦，其防空型原型艦已確定配置華陽垂直發射系統，作為搭載海劍二飛彈的主要防空核心。

．下一代作戰艦（標準排水量6000噸）：海軍於2026年4月中旬正式啟動該案的設計評估招標，並在招標需求中明確要求必須配備8套飛彈垂直發射系統，確定全數採用華陽系統。屆時，體型較大的「海弓三型」長程防空飛彈將可聯手「海劍二型」，共同構築遠、中結合的強大區域防空網。

值得注意的是，在海軍最新的下一代作戰艦規劃中，除了大手筆配置8套華陽垂發系統、雄風飛彈及魚雷外，更因應未來反制敵方無人機蜂群攻擊的需求，首度要求配備2套「艦載型雷射武器系統」。這顯示華陽垂發系統不僅已站穩我國海防核心，更將與前瞻科技同步，共同捍衛台海領海安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法