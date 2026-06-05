海鯤號一星期三次海測前所未有 台船仍強調沒有交艦時間表

海鯤號海測進入尾聲，何時交艦成了國人關注焦點。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）原本排定今（5）日出海測試，因風強雨大延測。軍事專家紀東昀特別指出，海鯤號一星期內安排三次海測，前所未有，顯示該潛艦已經可以進行高強度測試，測試頻仍透露交艦期程近了。

海鯤號原訂今日再度出海進行第17次海測第11次潛航測試，不只有軍事迷，也有民眾全家前往高雄港岸邊為其加油，不料因雨喊停。

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紀東昀強調，海鯤號是沒有完成測試驗收的潛艦，並不是執行戰備的潛艦，所有責任歸屬在台船，當然以安全為考量，國防部長顧立雄亦已表示交艦沒有時程表，以安全為考量，今天風強雨大取消測試是合理的。

他表示，如果海鯤號今依計畫出海測試，是這個星期的第三次，過往一個星期最多兩次，這顯示系統及設備穩定度、成熟度及人員熟練度都非常好，已經可以進行高強度測試，為了接下來過夜的耐航測試做相關準備，而測試頻率愈來愈高，代表交艦期程接近了。

台船董事長陳政宏4日接受節目專訪時說，之前的海測算蠻順利，但需要一些調校，現剩下耐航及深度測試等科目，但不會預設還有多少次海測。他強調，台船沒有交艦時間表的壓力，第一先求安全，第二為品質達標，再來交艦。

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