軍方「雲端資訊服務授權」金額高達360億 究竟是什麼用途？

以色列國家網路安全局（INCD）前局長Gabriel Portnoy（左）日前在拜會國防部時，分享以色列推動「網路堡壘（Cyber Fortress）」等國家級資安防護經驗，建議我國在資安防護作為上要由被動轉為主動，以提升整體防護效能。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天在政府電子採購網公佈最新決標資訊，其中，一筆高達360.3億元的「雲端資訊服務授權」案，由於金額相當高，引起各界的矚目，加上執行的軍方單位又是神祕的資通電軍指揮部，更令外界好奇：這筆鉅額標案的用途究竟是什麼？

今年4月初，資通電軍指揮部也以54億5700萬元經費，與中華電信簽下「通信專網頻寬服務案」，以強化網路監偵與防護能量，提升聯合作戰與防衛韌性。這與今天公佈的「雲端資訊服務授權」案，又有什麼樣的關聯？

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軍方人士今天解析說，這幾個案子，其實都是政府在資安防護作為上要由被動轉為主動，以提升整體防護效能而進行的計畫之一，在立法院通過丶總統公佈，總額達到5500億元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中，國防部主管金額約為1132億元，其中，「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫」有5案，總經費703億2998萬元，而「雲端資訊服務授權」案的金額，就佔了全案總金額的一半以上。

總額達到5500億元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中，國防部主管金額約為1132億元，其中，「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫」有5案，總經費703億2998萬元。圖為國防部資通電軍指揮部2017年7月成立，由時任總統蔡英文揭牌。（資料照，軍聞社提供）

他表示，無論是「雲端資訊服務授權」案，或是先前簽約的「通信專網頻寬服務案」，都是上述專案計畫的內容項目之一，包括以色列國家網路安全局（INCD）前局長Gabriel Portnoy等友邦首長，都曾建議我國在資安防護作為上要由被動轉為主動，以提升整體防護效能，政府對此也有實際的策略及手段在逐步執行中。

據了解，「雲端資訊服務授權」案的內容包括以下幾項：

．TAK 即時通訊軟體授權：採購高達 18 萬套 的 TAK（部隊覺知應用套，屬戰術工具，Tactical Assault Kit）即時通訊軟體授權與相關設備，該軟體可下載於手機及筆電，用作前線與作戰指揮官的即時通聯。

．雲端服務與資安防護：採購 18 萬套雲端服務授權，內容涵蓋資安防護軟體與智慧文件協作系統。

．基礎硬體配發：包含 1 萬部筆記型電腦、500 部專用手機，以及相關的智慧卡與製卡設備。

．跨國雲端備份備援：旨在建立與（境外）安全雲端間的備份備援通資訊作業平台，存載國軍與國防事務的關鍵數據，確保在戰時若台灣本土遭到封鎖或實體破壞時，國軍的資通訊與作戰指令仍能持續運作。

至於價格為何如此高昂？軍方人士分析說，此標案不僅是單純的辦公軟體買斷，而是因應現今 AI 驅動的軍事轉型趨勢，協助國軍在戰術應用中導入 AI 功能、更新數位基礎建設，並整合「算力、算法、算術」來建構高安全性的軍用推論系統。

此外，這項計畫具有極嚴格的軍規資安認證，由於此案涉及國家基本安全利益，國防部在招標時更特別依法排除 WTO 政府採購協定（GPA），不對外公開敏感內部資訊。在數量及配發層級方面，則是採最大範圍涵蓋全軍官兵，高達 18 萬套的授權量，幾乎等同於將數位化、雲端化的安全防禦與即時通聯延伸至全軍的基層與幹部。

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