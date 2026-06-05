美潛艦神秘計畫首度解密！ 打造「魚雷管原管收放」最新水下戰力

L3Harris Technologies 宣布，已正式推進「Iver4 900」自主水下載具（AUV）的量產階段。該計畫最核心的突破，在於成功研發出能讓美軍現役攻擊型潛艦部隊實施「魚雷管發射與回收（TTL&R）」的尖端技術。（圖：取自L3Harris Technologies ）

〔記者羅添斌／台北報導〕一項此前列為高度機密的美國海軍前沿戰略專案，在日前舉行的國防科技論壇上首度揭開神秘面紗。美國防務巨頭 L3Harris Technologies 宣布，在美國國防創新單位（DIU）的推動下，已正式推進「Iver4 900」自主水下載具（AUV）的量產階段。該計畫最核心的突破，在於成功研發出能讓美軍現役攻擊型潛艦部隊實施「魚雷管發射與回收（TTL&R）」的尖端技術。

過去出於水下隱密與戰略部署考量，這項旨在實現無人載具「原管進、原管出」的研發計畫一直處於保密狀態，不對外公開。直到近期 DIU 正式向 L3Harris 簽發「其他交易授權（OTA）」合約後，這項重大軍事技術躍進才得以正式對外解密。

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無需改裝艦體 打造水下戰力倍增器

這項技術最重大的戰略價值，在於其完全相容於潛艦現有的標準魚雷管。傳統上，潛艦若要部署或回收大型無人載具，往往需要對艦體進行昂貴的結構改裝，或必須浮出水面進行作業，這會大幅增加被敵方偵測的風險。

而 L3Harris 所研發的 TTL&R 系統採用了開放式架構與模組化設計。潛艦能在完全不破壞結構的前提下，在水下隱密地釋放「Iver4 900」無人機。任務完成後，載具能自動精準返回並鎖定在魚雷管的安全艙（SAFECAP）內，完成全自動的水下回收作業。

首創軍規鋰電池 突破深海續航限制

在技術細節方面，該系統具備以下四大核心優勢：

．首款通過雙認證電池：整合了首款獲得美國海軍潛艦與航空雙重安全認證的 AUV 鋰離子電池。該電池支援「熱插拔」與連續作業，大幅延長潛艦無人機的深海任務時間。

．全方位水下任務能力：Iver4 900 部署後，可深入高風險海域執行情報偵察（ISR）、水雷偵測以及海底關鍵基礎設施防衛作戰。

．保障有人艦艇匿蹤安全：作為「戰力倍增器」，該系統讓載人潛艦能停留在安全的遠方或保持絕對匿蹤，同時將偵察觸角延伸至敵方嚴密防守的爭奪海域。

．深化 AUKUS 盟軍協同：該設計相容於多種型號的潛艦，不僅適用於美軍，也將直接支援 AUKUS 第二階段（Pillar 2）等盟軍的「載人與無人協同作戰（MUM-T）」計畫。

國防科技的全新里程碑

L3Harris 專案主管表示，這項技術的解密與量產，象徵著美國海軍在第五代水下戰爭中取得了關鍵領先。透過將自動化無人科技與現役潛艦完美結合，美軍在維持水下絕對隱密性的同時，獲得了前所未有的深海感知與打擊延伸能力。該系統的正式服役，預計將對未來全球水下戰略平衡帶來深遠的影響。

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