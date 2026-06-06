高端武器用盡 美大買「法外之徒3」無人機支援史詩怒火

（圖取自X@defpostmedia）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕根據美國戰爭部3日公告，將採購格里芬航太公司（Griffon Aerospace）的「法外之徒3型」（Outlaw Gen 3）無人機系統，以支援「史詩怒火行動」，該機型首次被公開證實與美軍對伊朗的「史詩怒火行動」有關，也代表美軍正透過無人機快速恢復對伊朗的打擊力量。

軍聞網站《Army Recognition》報導，戰爭部將這份價值近6790萬美元（約新台幣21.4億元）的採購案列為支援的一部分，不過美方並未公開「法外之徒3型」的具體性能與採購數量。

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報導指出，格里芬航太的「法外之徒」系列長期作為美軍空中靶機系統使用。早期MQM-170 「法外之徒」主要負責飛彈測試、防空演訓、實彈射擊及作戰評估任務，美國陸軍、海軍、空軍及陸戰隊均曾操作相關機型。由於具備低成本、自主飛行與模擬空中威脅能力，「法外之徒」系列已成為美軍防空系統測試的重要平台。

此次曝光的「法外之徒3型」則被視為該系列最新版本。雖然官方尚未公布技術細節，但報導指出，先前型號已持續提升滯空時間、酬載能力、機動性能及任務彈性，因此外界普遍認為新型號將具備更強的任務適應能力。

報導指出，由於此次採購案直接與實戰行動掛鉤，外界推測「法外之徒3型」可能不再只是傳統靶機，而是具備執行誘餌、威脅模擬、電子戰支援或感測器測試等作戰任務的能力。不過相關說法尚未獲美方正式證實。

美軍近年在「史詩之怒行動」中大量運用低成本無人機、巡弋飛彈及遠程精準武器執行打擊任務，同時也積極發展各類可消耗型無人系統。先前包括「迅龍貨車」（Dragon Cart）、FAMM低成本巡弋飛彈及多款無人機計畫，都反映美軍正強調以較低成本維持大量火力與持續作戰能力。

報導指出，烏俄戰爭及中東地區衝突已證明，可消耗型無人機能以遠低於有人軍機或高價飛彈的成本，執行偵察、誘餌、電子戰甚至攻擊任務。因此，美軍近年持續擴大相關投資，而「法外之徒3型」的採購也被視為這項發展趨勢的最新案例。

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