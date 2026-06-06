「灰熊」貨櫃飛彈首射 「聯合空對地飛彈」擊落空中無人機

「灰熊」（Grizzly）貨櫃化飛彈發射器，近日首次發射「聯合空對地飛彈」（JAGM），成功擊落一架自殺無人機。（圖取自X@indomiliter）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍持續發展貨櫃武器系統，可快速部署，並提高隱蔽性落實分散式作戰。其中「灰熊」（Grizzly）貨櫃化飛彈發射器，近日首次發射「聯合空對地飛彈」（JAGM），成功擊落一架自殺無人機，完成從目標偵測、追蹤到攔截的完整作戰鏈驗證。

軍聞網站《Defense News》報導，洛克希德馬丁公司近日宣布，測試過程整合Fortem公司的R-40雷達、「Sanctum」反無人機作戰管理系統以及「灰熊」貨櫃化飛彈發射器，以無線通訊組成完整擊殺鏈，成功探測、追蹤1架「第3類」無人機靶機，隨後由「Sanctum」下令「灰熊」發射JAGM接戰、成功擊落。洛馬表示，整套系統從完成整合到實彈測試僅耗時45天。

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報導指出，「灰熊」是一種可部署於10呎標準貨櫃內的機動飛彈發射系統，可攜帶最多8枚飛彈，並支援地獄火飛彈與JAGM發射。系統具備快速再裝填能力，可部署於陸地據點、港口設施或艦艇平台，並透過無線網路連接雷達與指管系統，快速建立防空火力網。

此次測試也是「灰熊」繼今年3月完成地獄火飛彈垂直發射驗證後的第2次重要里程碑。與前次主要驗證發射器性能不同，本次則首次驗證JAGM飛彈對實際無人機目標的攔截能力，完整接戰流程。

報導指出，第3類無人機定義為重量不超過599公斤、飛行高度低於1萬8000呎、速度低於250節的無人機，屬於近年戰場上常見的中型無人機威脅類別。

報導指出，隨著烏俄戰爭、中東衝突及各地軍事行動持續展現無人機威脅的重要性，美軍與盟邦近年正積極建立多層次反無人機防禦體系。洛克希德馬丁則認為，「灰熊」結合JAGM與Sanctum系統後，可作為保護前進基地、重要設施及艦艇的快速部署方案，並符合未來分散式作戰環境需求。

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