日本敲定出售「朝霧級」軍艦給印尼 買方還要「這兩型」軍艦與潛艦

日本朝霧級軍艦。圖為舷號153的夕霧號軍艦。（圖：取自日本防衛省網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本防衛省5日證實，日本防衛大臣小泉進次郎與到訪的印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）於6月5日在東京舉行雙邊高峰會，雙方達成共識並敲定啟動工作小組實質談判，推進將日本海上自衛隊退役的「朝霧級」（Asagiri-class）護衛艦出售或是轉移予印尼海軍之計畫。小泉進次郎會後強調，此舉為日本新防衛裝備移轉政策下的重大突破，兩國將透過人員培訓與後勤維修等實質合作，攜手維護印太海域的和平與穩定。

本次兩國洽談轉移的「朝霧級」護衛艦，滿載排水量達 4,900 噸，屬於全方位多功能通用驅逐艦。在武器系統配備上，該級艦擁有極為均衡的防空、反潛與水面打擊能力。反潛方面，艦艏配備 Mk-112 八聯裝阿斯洛克反潛火箭發射器（ASROC），左右舷設有三聯裝輕型魚雷發射管，艦尾更擁有寬敞的飛行甲板與機庫，可搭載一架 SH-60 海鷹反潛直升機，建構出嚴密的中遠程立體獵潛網。防空與水面作戰部分，朝霧級配備76快砲與兩組四聯裝魚叉（Harpoon）或日製 90 式反艦飛彈，並搭配 Mk-29 八聯裝海麻雀短程防空飛彈與兩門方陣近迫武器系統（CIWS），可有效執行近海巡邏、反潛及艦隊護航任務。

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日本防衛大臣小泉進次郎（右）與到訪的印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）（左），6月5日在東京舉行雙邊高峰會，雙方達成共識並敲定啟動工作小組實質談判，推進將日本海上自衛隊退役的「朝霧級」（Asagiri-class）護衛艦出售或是轉移予印尼海軍之計畫。（圖：取自日本防衛省臉書專頁）

印尼軍方透露，除了急需引進朝霧級作為即戰力外，印尼也同步向日本表達採購三菱重工研發之全新「最上級」（Mogami-class）匿蹤護衛艦（預估 8 艘總價達 36 億美元）以及退役「親潮級」傳統潛艦的強烈意願。

印尼這套「新舊兼顧」的建軍考量，主要著眼於南海主權爭議與專屬經濟海域（EEZ）的維安壓力，急需在短期內透過二手朝霧級填補水面艦艇的數量與噸位劣勢；中長期則寄望透過最上級的匿蹤與自動化科技，搭配親潮級潛艦的水下隱蔽打擊力，反制中國在南海的軍事擴張，並全面提升印尼海軍的現代化嚇阻能量。隨著日本政府近年逐步放寬「防衛裝備移轉三原則」及具殺傷力武器的出口限制，日本的軍工外交已從過去的防禦性援助轉向積極的戰略輸出。

在已敲定出售丶轉移的項目中，除了本次的印尼「朝霧級」談判取得決定性進展外，外銷澳洲海軍的新世代護衛艦（最上級衍生型）也已進入實質合作。在積極洽談中的項目，則包含向東南亞多國推銷退役傳統潛艦與先進雷達偵蒐系統。至於在援助性質（無償或低價移交）方面，日本目前正透過修改《自衛隊法》，研擬最快於 2027 年底前，將退役的「阿武隈級」護衛艦無償或以低廉價格移交予菲律賓和越南，作為日本協助第一島鏈友邦強化南海防衛實力的關鍵戰略舉措。

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