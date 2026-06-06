拉脫維亞年度北約論壇首辦台灣專場演講 林飛帆、英副使江雅綺獲邀出席

駐英國代表處副代表江雅綺（左1）、國安會副秘書長林飛帆（右1），以及牛津大學台灣研究計畫資深研究員荊柏鈞（右2）分享台灣經驗。（駐英代表處提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕拉脫維亞智庫「北約戰略溝通卓越中心」3至4日舉辦「2026年里加戰略溝通對話」論壇，千名多國政府高層、外長、國會議員、多國駐歐使節、北約軍方將領、學者專家、非政府組織代表及媒體出席。今年首度安排以台灣為主題的分組討論，因此首次邀請台灣官方代表，國安會副秘書長林飛帆與駐英副代表江雅綺出席，北約戰略溝通卓越中心也在網站登出台灣國旗以及官方代表的正式職銜。

國安會表示，此次「台灣：在緊張局勢中引領戰略溝通」列為專場座談，同時也有日本及太平洋島國專場，顯示北約近年對印太區域的重視及興趣。

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林飛帆與會時指出，中國的戰略溝通目標很明確，在國際上意圖破壞民主友盟的團結，放大分歧，另外再透過劃設紅線，經濟、外交恫嚇，形塑國際社會不該跟台灣交往的氛圍；中國對台灣的認知戰有三大目標，瓦解台灣人民對民主或政府信心、消弭台灣人民對美國等國際盟友的信任，以及孤立台灣。

林飛帆強調，中國正破壞現狀、改變現狀，其野心不僅止於吞併台灣，而是突破第一島鏈，成為印太霸權，台灣將續與理念相近國家合作，尋求參與國際場合的公平機會，讓台灣的聲音被國際聽見，也盼國際社會勿以中方論述，包括一中政策或一中原則，自我限縮放棄與台灣合作的機會。

江雅綺則提出3個案例說明台灣「團結促進共榮」的溝通理念，包括COVID-19台灣每日公開疫情記者會，建立社會信任，提升民眾配合度，凸顯民主社會資訊透明重要性；台積電在資源有限且產業模式尚未被驗證的情況下義無反顧投入晶圓代工產業，反映對信念決定行動，如何決定自身定位及發展方向。

最後江雅綺提到獲得英國「國際布克獎」的「台灣漫遊錄」，指出文學在武力面前似乎顯得微弱，但文學總是堅守自己陣地、且從未放棄對話。她強調，在戰略溝通的情境下，武器雖然可摧毀事物，但更重要的是影響人心、影響掌握武器的人。

針對台灣在威脅下希望傳遞的訊息，江雅綺表示，台灣「總合外交」整合社會各層面力量，強調「互利共榮」合作關係，以落實「團結帶來繁榮」目標。她強調，維持台海和平穩定現狀符合各方利益，台灣並非試圖改變現狀一方，而是致力成為國際社會可信賴夥伴。

另外，江雅綺結尾引用拉國外長柏拉惹（Baiba Braže）「我們珍視的自由價值與權利，值得為之奮鬥」的會中談話，獲「北約戰略溝通卓越中心」於官方社群平台發文引用。

江雅綺引用拉國外長柏拉惹「我們珍視的自由價值與權利，值得為之奮鬥」，獲「北約戰略溝通卓越中心」於官方社群平台發文引用。（圖取自X@STRATCOMCOE）

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