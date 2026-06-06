5艘濟陽級、2艘錦江級巡邏艦分批列入汰除 軍方加速處理老舊裝備

國防部報告表示加速汰除服役已久的巡防艦與巡邏艦。圖為隸屬於海軍168艦隊丶舷號939的濟陽級宜陽軍艦。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部將於下週一（8日）向立院提出「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」專案報告，根據已送交立院的書面報告指出，為落實「戰力不中斷、換裝無縫接軌」原則，國軍已展開新一輪老舊裝備汰除。其中，海軍部分備受矚目，報告明確點出服役年限較長的巡防艦與巡邏艦將加速辦理汰除。據了解，這包含現役的5艘濟陽級飛彈巡防艦，以及隨著僅剩的2艘錦江級飛彈巡邏艦，將分批列入汰除。

國防部在報告中強調，整體戰力接替規劃主要依循「分批接裝、逐步換裝」、「國防自主與多元籌獲並進」及「建構低成本、效能高、數量多、存活率高之不對稱戰力」等3項核心原則。

請繼續往下閱讀...

錦江級軍艦丶舷號617的珠江號軍艦，已在今年6月1日除役，使得同級軍艦還在服役的數量僅餘2艘。（資料照，記者羅沛德攝）

海軍加速兵力結構調整 2艘錦江級與5艘濟陽級逐步退出戰列

在海軍戰力轉型方面，國防部說明，未來將持續強化濱海打擊及海上巡弋護航任務能力。針對部分服役年限較長的巡防艦、巡邏艦及後勤支援艦艇，海軍將配合國造「新一代輕型巡防艦」、新型作戰艦、反艦飛彈、布雷及無人艇（機）的陸續籌獲，分階段辦理艦艇、航空、陸戰隊等裝備汰除。

據了解，海軍過去幾年配合沱江級量產艦成軍，採取「一艘換一艘」策略汰除錦江級，繼今年4月高江、鄱江艦聯合除役，以及6月1日珠江艦正式除役後，錦江級目前全級僅剩「金江艦」與「昌江艦」2艘在役；而艦齡超過50年的5艘濟陽級巡防艦（鳳陽、汾陽、淮陽、寧陽、宜陽），未來也將由量產中的輕型巡防艦防空與反潛原型艦陸續接棒，海軍將藉由海、空聯合作戰與機動飛彈部署，建構兼具強韌打擊力與存活率的制海戰力。

陸軍換裝新式戰車、空軍採購愛國者與NASAMS飛彈建構「台灣之盾」

除海軍艦艇汰換外，陸軍與空軍的新舊戰力銜接也是重點：

．陸軍方面： 規劃汰除已屆壽期的戰、甲車及火砲。接替的新興戰力包含海馬士（HIMARS）多管火箭系統、M1A2T新式戰車、自走砲、新型八輪甲車、拖式2B反裝甲飛彈系統及各式無人載具。未來將透過「無人機協同偵蒐與攻擊」與精準火力運用，全面強化灘岸殲敵與城鎮縱深整體防衛能力。

．空軍方面： 以建立「高韌性多層次整體防空能力」為核心，持續換裝F-16V BLOCK70型戰機與籌購無人機。防空火力則持續籌獲愛國者、天弓及NASAMS等各類反飛彈與防空武器系統，並輔以戰場管理系統鏈結各式雷達感測器，建構「分層防禦、有效攔截、高度感知」的「台灣之盾」。

國防部強調，面對未來作戰環境的嚴峻挑戰，國軍將依據「新舊戰力雙軌銜接」措施，透過國防自主發展、聯合作戰整合與後勤韌性建構，在不影響即期戰備的前提下，逐步完成裝備更新與戰力轉型，確保國家安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法