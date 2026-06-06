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美眾院保駕 決議2032前禁止退役F-22

2026/06/06 16:10

圖為美軍F-22戰機。（DVIDS）圖為美軍F-22戰機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍F-22戰機雖然2005年才服役，但每空軍近年不斷試圖將其早期型號的32架退役。為維持空軍戰機規模數量，美國眾議院軍事委員會（HASC）日前審議2027財年《國防授權法案》（NDAA）時通過修正案，禁止空軍在2032年9月底前退役任何F-22戰機，較現行規定再延長5年。

軍聞網站《Air & Space Forces》報導，目前美軍仍有184架F-22服役，而現行法規原本僅禁止空軍在2027財年結束前退役該型戰機。美國空軍曾於2022年提出退役32架Block 20型F-22的計畫，理由是這批早期型機僅具訓練用途，不具作戰能力，且升級成本過高。不過國會擔憂美軍戰機數量持續下降，因此自2023財年起即禁止任何F-22退役。

報導指出，美軍當時原規劃採購750架F-22，但最終在2009年遭時任國防部長蓋茲（Robert Gates）裁減至187架，目前實際服役數量為184架。

報導指出，雖然空軍正與波音公司合作研發下一代F-47戰機，但相關計畫仍需數年時間才能形成戰力，因此國會希望透過延長F-22服役時間，避免美軍機隊出現戰力缺口。

除F-22外，委員會也通過另一項修正案，允許空軍將F-15EX「鷹II」戰機採購數量提高至267架以上。空軍近年已將F-15EX規劃數量由原本129架增至267架，部分原因是F-35後續升級進度延宕。

另外，國會也要求空軍於2027年3月前提交重啟C-17「全球霸王III」戰略運輸機生產線的評估報告，內容包括供應鏈、技術人力、成本及重新投產所需時間等因素。

值得注意的是，委員會要求空軍研究利用自主化、半自主化及人工智慧技術執行A-10「疣豬」攻擊機任務的可能性。相關計畫須確保目標攻擊、武器釋放及任務中止等關鍵決策仍由人類飛行員掌控，同時評估利用部分退役A-10作為自主化攻擊平台測試資源。

對此，國會要求空軍至少維持A-10飛行員培訓與維修體系至2030財年，以確保其近接空中支援及戰鬥搜救護航等任務能力持續存在，顯示國會對美軍現有空中戰力規模與轉型速度仍抱持高度關注。

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