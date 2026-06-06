謝沛學：藏兵倫敦地鐵 北約演習與未來戰場的指揮與殺傷鏈

由英國陸軍主導、北約「盟軍快速反應軍」執行的「Arrcade Strike」演習，指揮所設置在倫敦市中心查令十字（Charing Cross）地鐵站一處已停用、位於地下20公尺深的月台。（圖：取自英國國防部網站）

（「藏兵倫敦地鐵：北約演習與未來戰場的指揮與殺傷鏈」由國防院網路安全與決策推演研究所謝沛學副研究員撰寫，本報獲國防院同意全文轉載）

2026 年 5 月下旬，由英國陸軍主導、北約「盟軍快速反應軍」（Allied Rapid Reaction Corps, ARRC）執行的「Arrcade Strike」演習，想定背景設定在2030年，模擬俄羅斯軍隊大規模集結並入侵波羅的海沿岸國家（如愛沙尼亞），進而觸發北約的共同防禦條款（第五條款，Article 5）。由英國、美國、法國與義大利等國軍事參謀組成的團隊，統籌並指揮約十萬名北約聯軍兵力，模擬在跨陸、海、空、太空、網路多個作戰域反擊來襲的威脅，並對俄羅斯境內目標（例如，加里寧格勒至聖彼得堡的SA-15防空系統與指管節點）進行打擊。

請繼續往下閱讀...

地下化指揮體系是攸關存亡的必要條件

北約這次演習最大的特點在於，透過地下化指揮所測試指揮體系於遭受敵方高強度打擊下「生存與臨機應變」的能力。由於俄羅斯與中國等潛在對手具備強大的長程精準打擊手段、先進的電子偵測設備以及無人機蜂群攻擊能力，傳統設置在地面上的指揮所極易在開戰數分鐘內被定位並摧毀。因此，現代的戰場指揮所必須利用城市地下的複雜環境來達成電磁與物理上的隱蔽。此次「Arrcade Strike」演習便將指揮所設置在倫敦市中心查令十字（Charing Cross）地鐵站一處已停用、位於地下20公尺深的月台。除了其空間足以容納數百名參謀與龐大的伺服器設備外，亦大幅降低了戰場指揮所的熱源與電磁頻譜特徵的洩漏。

由於高度發展的都會區通常建置有密集的大眾運輸基礎設施，例如捷運系統、高鐵地下段、甚至是廣大的地下街商圈，具備後續升級為「備援指揮與管制功能」的隱蔽戰術節點之潛能。這意味著承平時期，必須在特定的大眾運輸系統或地下設施中，預先鋪設獨立且加密的軍用光纖通訊網路、建置抗電磁脈衝（EMP）的遮蔽隔離室、安裝獨立的空氣過濾系統，以及儲備長效備用電源模組等。當戰事爆發且主要指揮體系受損時，各戰區的指揮層級可迅速分散轉移至這些隱藏的備援節點，藉由降低電磁訊跡（Electromagnetic Signature）來維持對前線部隊的指管能力，實現真正的「去中心化」並提高指揮系統的存活率。此次北約「Arrcade Strike」演習證明了在最複雜的都會環境中，將這些基礎設施轉化為軍事指揮節點的作法是完全可行的。

AI輔助決策與擊殺鏈

本次北約演習的另一亮點，在於以AI與大數據分析加速軍事決策與擊殺鏈。設立於查令十字地鐵站內的指揮中心，每日需處理超過十兆位元組（10 Terabytes）的龐大數據量，涵蓋了陸、海、空、太空與網路空間等多重作戰領域的情報。為了應對這項挑戰，英國陸軍在此次演習中全面測試了名為Project ASGARD的AI決策支援系統。該計畫整合了Anduril的Lattice指管軟體、Helsing的Altra目標識別軟體，以及美方Palantir提供之資料融合能力，能夠從雷達、無人機與衛星等各類感測器中即時匯整戰場情資，協助指揮官完成「偵察—決策—打擊」鏈。

傳統上，由人類組成的參謀團隊在處理、過濾與整合戰場情報時，往往需要耗費數天甚至數週。在Project Asgard的協助下，驅逐俄軍並收復失地的作戰計畫制訂，「從原本需要三天，縮短為僅需兩小時即可完成」。而Project Asgard透過AI演算法，能自動識別威脅、進行目標優先級排序，向指揮官建議最合適的打擊武器，最終將「擊殺鏈」（Kill Chain）的時間大幅壓縮至幾秒鐘或數分鐘內。由於人工智慧在提升軍事決策品質與速度上的優勢，也造成儘管人們普遍認知到「AI武器化」的風險，但大部份主要國家的政府並未作出自我設限甚至完全禁止的決策，反而是積極利用AI所帶來的優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法