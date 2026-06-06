賴清德赴空軍殉職飛官靈堂致哀 未回應是否汰除Ｔ-34C初教機

總統賴清德前往過俊男、盧季佑兩名中校教官的靈堂致哀。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟、李惠洲／高雄報導〕空軍T-34C初級教練機2日在岡山基地失事墜毀，機上2名中校教官過俊男、盧季佑不幸殉職，總統賴清德今（6）日下午近2點前往靈堂致哀，媒體喊問是否提前汰除T-34C初教機，賴清德表情嚴肅未做回應。

總統賴清德（中）在國防部長顧立雄（右）的陪伴下，步出靈堂。（記者李惠洲攝）

空軍T-34C初教機2日上午執行模擬發動機失效航線訓練任務，由過俊男坐在後座擔任考核官，盧季佑於前座駕駛進行年度測考，未料第5趟執行「起落航線的模擬發動機失效」科目時，於8點8分墜毀在跑道的北端，過、盧兩名資深教官不幸殉職。

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賴清德今日南下高雄，下午1點53分前往位於高雄市立殯儀館旁的私人禮儀會館的靈堂致意，停留近20分鐘後離去，對於T34C初級教練機是否會提前汰除，以及家屬是否有表達什麼意見等提問，皆未做回應。

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