自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

賴清德赴空軍殉職飛官靈堂致哀 未回應是否汰除Ｔ-34C初教機

2026/06/06 15:01

總統賴清德前往過俊男、盧季佑兩名中校教官的靈堂致哀。（記者李惠洲攝）總統賴清德前往過俊男、盧季佑兩名中校教官的靈堂致哀。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟、李惠洲／高雄報導〕空軍T-34C初級教練機2日在岡山基地失事墜毀，機上2名中校教官過俊男、盧季佑不幸殉職，總統賴清德今（6）日下午近2點前往靈堂致哀，媒體喊問是否提前汰除T-34C初教機，賴清德表情嚴肅未做回應。

總統賴清德（中）在國防部長顧立雄（右）的陪伴下，步出靈堂。（記者李惠洲攝）總統賴清德（中）在國防部長顧立雄（右）的陪伴下，步出靈堂。（記者李惠洲攝）

空軍T-34C初教機2日上午執行模擬發動機失效航線訓練任務，由過俊男坐在後座擔任考核官，盧季佑於前座駕駛進行年度測考，未料第5趟執行「起落航線的模擬發動機失效」科目時，於8點8分墜毀在跑道的北端，過、盧兩名資深教官不幸殉職。

賴清德今日南下高雄，下午1點53分前往位於高雄市立殯儀館旁的私人禮儀會館的靈堂致意，停留近20分鐘後離去，對於T34C初級教練機是否會提前汰除，以及家屬是否有表達什麼意見等提問，皆未做回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中