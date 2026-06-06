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模擬基隆港口遭敵襲擾 CM34裝步戰鬥車機動戰備演練

2026/06/06 15:17

陸軍關渡地區指揮部機步2營昨日在基隆地區執行戰備偵巡訓練，模擬地區重要港口遭敵襲擾，隨即派遣CM32裝步指揮車及CM33、CM34裝步戰鬥車等武器裝備，前往重要目標位置，進行應援作戰演練，使官兵熟稔戰鬥地境與接戰程序。（圖：取自軍媒青年日報）陸軍關渡地區指揮部機步2營昨日在基隆地區執行戰備偵巡訓練，模擬地區重要港口遭敵襲擾，隨即派遣CM32裝步指揮車及CM33、CM34裝步戰鬥車等武器裝備，前往重要目標位置，進行應援作戰演練，使官兵熟稔戰鬥地境與接戰程序。（圖：取自軍媒青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍關渡地區指揮部機步2營昨日在基隆地區執行戰備偵巡訓練，模擬地區重要港口遭敵襲擾，隨即派遣CM32裝步指揮車及CM33、CM34裝步戰鬥車等武器裝備，前往重要目標位置，進行應援作戰演練，使官兵熟稔戰鬥地境與接戰程序。

這三型輪型裝甲車輛為雲豹系列甲車，雖然使用相同底盤，但依戰術定位各司其職。CM33裝甲運兵車為車系基本型，配備40公釐榴彈機槍遙控槍塔，負責安全載運步兵並提供基層火力支援；CM32裝甲指揮車則在外觀上增設多組無線電天線，車內加裝高效能資訊分享平台，專職前線的移動戰術指揮；被譽為反登陸利器的CM34步兵戰鬥車則搭載30公釐鏈砲，具備2,000公尺以上的精準打擊與反裝甲能力。

為厚植防衛作戰效能，關指部機步2營昨日編組戰備部隊，在基隆地區進行戰備偵巡訓練。（圖：取自軍媒青年日報）為厚植防衛作戰效能，關指部機步2營昨日編組戰備部隊，在基隆地區進行戰備偵巡訓練。（圖：取自軍媒青年日報）

為厚植防衛作戰效能，關指部機步2營昨日編組戰備部隊，在基隆地區進行戰備偵巡訓練，官兵駕駛CM32裝步指揮車、CM33、CM34裝步戰鬥車等輪型車輛，依序完成戰備檢查、通信構聯、命令下達後，隨即戰術機動前往重要目標位置，期藉由實戰化訓練，磨練官兵臨戰應處作為，並建立完整戰場輪廓。

基隆地區昨天雨勢連綿不斷，戰備部隊官兵整裝待發，依令執行車輛檢整、戰備裝載、通聯測試，待機動命令下達，各型輪型車輛魚貫駛出營區，向重要目標前進；期間，車長持續偵察機動路線路況與敵情，甲射士等乘員全程向四周保持警戒，確保部隊機動安全。

抵達目標位置後，CM33、CM34裝步戰鬥車立即降下尾門，各班班長迅速編組戰鬥隊形，組織官兵進行下車戰鬥，依現場地形地物及隱掩蔽條件，分配警戒、搜索範圍，模擬應援友軍進行重要目標防護，藉此磨練官兵戰術運用與個人戰技，展現靈活指揮機動戰術能力。

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