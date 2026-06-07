超音速實射過關！法軍下一代空戰王牌專剋匿蹤與無人機

國飆風戰機完成新一代MICA NG空對空飛彈超音速實射測試。（圖取自法國國防採購局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國下一代主力空對空飛彈朝服役目標再邁進一步。法國國防採購局（DGA）近日宣布，一架飆風（Rafale）戰機已成功在超音速飛行狀態下發射新一代MICA NG空對空飛彈，完成關鍵測試，法方目標是在今年內啟動量產。

根據烏克蘭軍事媒體《Defence Express》引述法國國防部資訊報導，這次測試於5月26日進行，由飆風戰機在超音速飛行狀態下發射MICA NG飛彈，驗證飛彈與戰機系統整合能力，以及高速環境下的發射性能。

請繼續往下閱讀...

MICA NG是法國飛彈大廠MBDA，為取代現役MICA飛彈所研發的新一代武器。相較於現役型號，新一代飛彈的射程提升約四成，可攔截無人機、巡弋飛彈及部分低可偵測目標；其內部配備新型主動雷達導引系統與紅外線尋標器，能提升在電子干擾環境下的作戰效能。

法國軍方規劃未來由飆風戰機全面搭載此款飛彈，並逐步取代已服役超過20年的舊型武器。法國國防採購局表示，該款飛彈目前已完成多項飛行測試與系統驗證，若後續進度順利，將於今年正式展開量產，成為法軍未來空戰防線的重要支柱。

[#Essai ????] Succès du premier tir du missile MICA NG depuis un Rafale en vol supersonique



Ce tir, réalisé le 1er juin 2026, marque une étape clé vers la qualification de ce système d’arme de nouvelle génération ⤵️ pic.twitter.com/jbcNWtWrmK — Direction générale de l'armement ???????? （@DGA） June 5, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法