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超音速實射過關！法軍下一代空戰王牌專剋匿蹤與無人機
國飆風戰機完成新一代MICA NG空對空飛彈超音速實射測試。（圖取自法國國防採購局）
〔編譯陳成良／綜合報導〕法國下一代主力空對空飛彈朝服役目標再邁進一步。法國國防採購局（DGA）近日宣布，一架飆風（Rafale）戰機已成功在超音速飛行狀態下發射新一代MICA NG空對空飛彈，完成關鍵測試，法方目標是在今年內啟動量產。
根據烏克蘭軍事媒體《Defence Express》引述法國國防部資訊報導，這次測試於5月26日進行，由飆風戰機在超音速飛行狀態下發射MICA NG飛彈，驗證飛彈與戰機系統整合能力，以及高速環境下的發射性能。
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MICA NG是法國飛彈大廠MBDA，為取代現役MICA飛彈所研發的新一代武器。相較於現役型號，新一代飛彈的射程提升約四成，可攔截無人機、巡弋飛彈及部分低可偵測目標；其內部配備新型主動雷達導引系統與紅外線尋標器，能提升在電子干擾環境下的作戰效能。
法國軍方規劃未來由飆風戰機全面搭載此款飛彈，並逐步取代已服役超過20年的舊型武器。法國國防採購局表示，該款飛彈目前已完成多項飛行測試與系統驗證，若後續進度順利，將於今年正式展開量產，成為法軍未來空戰防線的重要支柱。
[#Essai ????] Succès du premier tir du missile MICA NG depuis un Rafale en vol supersonique— Direction générale de l'armement ???????? （@DGA） June 5, 2026
Ce tir, réalisé le 1er juin 2026, marque une étape clé vers la qualification de ce système d’arme de nouvelle génération ⤵️ pic.twitter.com/jbcNWtWrmK