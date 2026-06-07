1000公里奔襲俄第二大城！烏軍直搗海軍基地 俄版達沃斯閉幕日遇襲

烏克蘭無人機轟炸聖彼得堡。（圖翻攝自澤倫斯基Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭6日對俄羅斯發動大規模無人機攻擊，目標包括海軍基地、軍火庫與油庫。其中位於聖彼得堡外海的科隆斯塔特（Kronstadt）海軍基地成為焦點。這波攻擊發生在有「俄版達沃斯」之稱的聖彼得堡國際經濟論壇閉幕之際，引發外界關注。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍無人機連夜飛行約1000公里，攻擊聖彼得堡地區的俄軍海軍軍火庫及基地。科隆斯塔特是俄羅斯波羅的海艦隊的重要後勤、維修與補給中心，也是俄國海軍的重要據點。

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俄方官員表示，聖彼得堡及周邊地區遭遇大規模無人機攻擊。列寧格勒州州長德羅茲堅科（Aleksandr Drozdenko）稱，防空系統在當地擊落141架無人機，部分殘骸墜落後引發火災，超過600人被疏散。聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）則表示，攻擊造成3人受傷，行動網路服務也受到影響，當局一度呼籲民眾留在室內。

南部油庫陷火海 俄軍燃料供應再受衝擊

除聖彼得堡周邊外，烏軍也攻擊俄南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）一處油庫。澤倫斯基公布的畫面顯示，現場燃起大火。烏克蘭國家安全局（SBU）表示，該設施是俄軍南部與東部戰區的重要燃料補給節點，至少有3座儲油槽起火。

俄羅斯緊急部門證實當地發生油庫火災，並疏散數十名居民，但未說明火災是否與無人機攻擊有關。

CNN指出，這波攻擊的時機格外敏感。聖彼得堡國際經濟論壇被視為俄羅斯最重要的年度政商活動之一，因此有「俄版達沃斯」之稱。論壇期間，普廷與多國政商人士會面，試圖展現俄羅斯經濟在西方制裁下仍維持運作。

此外，襲擊也發生在澤倫斯基公開呼籲與普廷直接談判的隔日。克里姆林宮對相關提議態度冷淡，形容來信「粗魯」，並質疑其誠意。隨後爆發的無人機攻擊，讓這場原本聚焦經濟合作的國際論壇，再度被戰爭陰影籠罩。

While Putin speaks of continuing the war, Ukrainian drones are reaching deeper into Russia.



Zelensky said overnight strikes hit Russian naval arsenals and a military base in Kronstadt near St. Petersburg, nearly 1,000 kilometers from Ukraine. Another long-range strike targeted… pic.twitter.com/zFpa2CPLHx — KyivPost （@KyivPost） June 6, 2026

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