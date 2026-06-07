借鏡烏軍3分鐘擊殺鏈 馮艾立：AI、TAK與TTN助國軍走向體系作戰

國軍官兵使用TAK手機於圖上標繪災區情形，整合救災資訊，建立救災共同圖像。（資料照，陸軍司令部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕 現代化國防數位轉型引發高度關注。主持人馮艾立指出，AI、TAK和TTN是台灣從「單點平台」走向「體系作戰」的關鍵。飛彈、防空系統、無人機都很重要，但如果沒有C5ISR作為底層支撐，這些武器就很難形成完整的網路。他強調，這三者合併，才構成台灣版的「分散式指管、共同作戰圖像、快速擊殺鏈」。

C5ISR是「指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察」的英文簡稱。自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》近日上線，馮艾立在節目中分析，美國智庫CSIS將烏俄戰爭視為自主系統、資訊戰、電子戰、後勤與防空演進的分水嶺。

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馮艾立進一步指出，其中烏軍運用AI與數位化戰場管理系統進行偵測、識別、打擊，成功將整個流程從過去約20分鐘，縮短到3分鐘內。這種高效率比起許多北約國家的軍隊還要出色。

他指出，數位化戰場不只存在於開戰後，平時灰色地帶監控、海空情資整合、反滲透與危機溝通，同樣需要共同圖像與跨單位資料鏈。因此，台灣必須加速建置，才可能真正成為具有嚇阻能力的現代化守勢部隊。

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