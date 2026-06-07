金正恩要北韓飛彈產量5年增2.5倍 俄國成背後關鍵支持者

北韓領導人金正恩指示，北韓未來5年內應將彈道飛彈、巡弋飛彈生產能力提升至目前的2.5倍。（朝中社）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期視導軍工企業時指示，北韓未來5年內應將彈道飛彈、巡弋飛彈生產能力提升至目前的2.5倍，滿足持續增加的武器需求。外界分析，北韓近年除了持續發展洲際彈道飛彈，也大量生產短程戰術飛彈，使其飛彈庫存與量產能力持續受到周邊國家關注，另外與北韓互動密切的俄羅斯，也是推動北韓飛彈技術趨於成熟的關鍵角色。

根據北韓官媒《勞動新聞》7日報導，金正恩6日視察軍工企業時，聽取飛彈總局關於提升生產能力的規劃報告，並要求在未來5年規劃期間內逐年擴大產能，最終達到目前的2.5倍。他指示將相關方案提交勞動黨中央委員會政治局會議審議，同時要求軍工企業持續落實品質管理，提升武器生產品質。

綜合美國戰略暨國際研究中心（CSIS）「飛彈威脅」（Missile Threat）資料庫與英國國際戰略研究所（IISS）公開資料，北韓已建立涵蓋短程、中程、潛射與洲際彈道飛彈的完整體系。其中，近年頻繁試射的KN-23、KN-24與KN-25等短程飛彈，被視為可用於打擊南韓境內重要軍事目標的主要武器。

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在戰略打擊能力方面，北韓近年陸續公開火星-15、火星-17、火星-18與火星-19等洲際彈道飛彈。其中，火星-18採固體燃料設計，被視為北韓提升核嚇阻能力的重要進展。至於北韓飛彈總數，雖外界不得而知，但多預測應為數以千計以上。

另一方面，俄烏戰爭也讓北韓飛彈產業受到更多關注。美國、南韓與烏克蘭等國曾指出，俄羅斯在戰場上使用北韓製KN-23系列飛彈，顯示北韓已具備穩定量產能力。美國國防情報局（DIA）與南韓國防部也曾表示，北韓近年持續透過試射與量產並行方式，提升飛彈部隊戰備能力。

至於外界關注北韓飛彈技術來源，美國國會研究處（CRS）及聯合國專家小組過去報告指出，北韓早期飛彈發展曾受蘇聯飛毛腿飛彈技術影響，並透過國際採購網路取得部分設備與零組件。如今，北韓則已具備自行產製飛彈的完整能力。

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