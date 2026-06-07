小型無人機剋星來了！美陸戰隊採購「多彈頭」步槍彈提升命中率

美軍陸戰隊的M27步槍，未來可以使用5.56公厘的反無人機子彈。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕無人機已成現代戰場最具威脅性的武器之一，根據美軍最新採購文件，美軍陸戰隊計畫採購一款可供M4卡賓槍、M27步槍直接使用的5.56公厘反無人機彈藥，其最大特色在於彈頭飛行途中，可分裂成多枚彈體，犧牲部分射程，提高擊中高速小型無人機的機率，讓一般步兵手中的步槍，也具備反無人機能力。

外國軍聞網站《戰區》報導，美國海軍陸戰隊系統司令部（MARCORSYSCOM）公告，陸戰隊擬以限制性招標方式，向美國Drone Round公司採購5.56公厘「L Variant」反無人機彈藥，預計今年底完成簽約。

這份文件顯示，這是目前唯一符合陸戰隊需求、且可直接搭配現役M4、M4A1與M27步槍使用的反無人機彈藥，不需更換槍枝、上機匣或額外訓練，即可投入作戰。

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公開資料顯示，Drone Round公司開發的L Variant彈藥，發射後彈頭可分裂為5枚小型彈體，形成類似散布效果，大幅增加命中小型空中目標的機率；這間公司另有可分裂為8枚彈體的K Variant版本，但有效射程較短。L Variant目前已驗證的有效射程約100公尺，K Variant則為50公尺，主要用於近距離反制來襲無人機。

不過，外界對這類武器的實際效益仍有討論空間。相較於M4步槍使用傳統彈藥時可達500公尺有效射程，多彈體反無人機彈藥目前僅約100公尺，代表官兵必須等無人機逼近後才能開火。此外，戰場上如何管理不同用途彈藥、以及其對地面目標的殺傷效果，也仍待進一步驗證。

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