從未公開過的飛機？51區外拍到神祕熱顯像 外型酷似美軍六代機

美國51區外圍近期拍到一架外型特殊飛行器的熱顯像畫面，由於機身輪廓與已知軍機不同，引發外界猜測可能與美軍下一代航空技術計畫有關。（圖取自Project Fear社群平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最神祕的軍事禁區「51區」外圍近日流出一段熱顯像畫面，顯示一架外型特殊的飛行器低空飛越，引發軍事觀察圈熱議。由於其機身輪廓與已知軍機明顯不同，不少人猜測，這可能與美軍正在發展的下一代戰機計畫有關。

根據軍事新聞網站《The Aviationist》報導，這段畫面由長期在51區周邊觀察飛行活動的攝影愛好者奧特森（Anders Otteson）取得，並於近日公開。畫面顯示，一架具備前翼與折線風箏翼（cranked-kite wing）特徵的飛行器低空飛行，其輪廓在熱顯像鏡頭下相當清晰。

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奧特森表示，這架飛機的外型與他過去拍攝過的機型並不相同，尤其是鋸齒狀尾緣與機翼設計格外特殊。部分軍事觀察人士認為，其外觀與波音公司（Boeing）先前公開的F-47第六代戰機概念圖有若干相似之處，引發外界聯想。

A craft the public has never seen before…

Video out this Friday. #ProjectFear #Area51 pic.twitter.com/8eOSJSUX1g — Project Fear （@ProjectFearX） June 2, 2026

對於這架神祕飛行器的身分，目前仍存在多種推測。部分分析認為，它可能與美軍「次世代空優」（NGAD）計畫有關，甚至可能是用於測試新技術的驗證平台；也有人推測，這可能是承襲NASA與波音公司過去X-36無尾翼研究機概念的新型實驗機。

另一種說則認為，該機可能並非未來主力戰機，而是模擬潛在對手戰機外型的測試平台，用於空戰訓練或雷達特徵研究。由於目前僅有熱顯像畫面，缺乏更多細節，各種推測都尚未獲得證實。

截至目前為止，美國空軍與五角大廈均未對相關畫面發表評論。

報導指出，51區周邊長期部署各類監測與警戒系統，任何飛行活動都受到高度保護。在官方未證實的情況下，外界仍無法確定這架飛行器的真實身分。

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