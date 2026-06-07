國軍標槍飛彈「頂攻」影片一次看！ 專打戰甲車脆弱頂部「開罐頭」

陸軍金門防衛指揮部日前實施「太武操演」，使用「標槍飛彈」，精準命中目標。（資料照，記者吳正庭攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近期實施多場實彈射擊演訓，並透過國軍媒體《軍聞社》釋出「標槍」反裝甲飛彈，從發射到擊中目標的過程，從影片可見，標槍飛彈發射後，在完成加速後火箭發動機熄火，接著依預定飛行軌跡自目標上方俯衝攻擊，展現其著名的「頂攻」模式，藉此打擊戰甲車薄弱的頂部裝甲。

《軍聞社》昨日深夜發布一支影片，完整呈現標槍飛彈從發射到命中的過程，可見飛彈從發射筒射出後，先是由火箭推進到一定的高度，在5到6秒後，火箭燃料用盡後，即未見後燃火焰，隨後朝向標靶俯衝而去，精準命中目標，也讓外界質疑飛彈脫靶、軍方直接引爆標靶等「造假」傳聞不攻自破；陸軍司令部也發布另一個角度影片，讓民眾得以仔細檢視發射過程。

根據公開資訊，標槍飛彈的有效射程約2500公尺，最大射程可達4750公尺，除了可以「頂攻」，也可以採取直射方式打擊敵方目標。其透過固體燃料火箭發射後，再以紅外線成像導引打擊目標，具備射後不理的特性。

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