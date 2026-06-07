老教練機撐不住了？美海軍鬆綁預算門檻 T-7A、T-50搶接班大單

美國海軍T-45C「蒼鷹」教練機自1990年代服役至今，長期肩負艦載機飛行員訓練任務。隨著機隊逐漸老化，美軍正推動下一代噴射教練機計畫尋求接班平台。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正調整下一代噴射教練機（Undergraduate Jet Training System，UJTS）採購計畫。根據《Breaking Defense》報導，美國海軍近日提高這項計畫的價格上限，希望吸引更多廠商參與競標，為服役逾30年的T-45「蒼鷹」（Goshawk）教練機尋找接班平台。

T-45自1990年代服役以來，長期負責美國海軍與陸戰隊艦載機飛行員訓練任務。不過隨著機隊逐漸老化，美國海軍近年持續推動UJTS計畫，希望採購新一代教練機，取代現有機隊。

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根據美國海軍發布的招標資訊，原先設定的價格門檻已遭調高。報導指出，海軍認為現有預算限制可能影響廠商投標意願，因此決定提高價格上限，以增加競爭並擴大潛在選項。

F-35與新一代戰機服役 飛行員訓練需求同步提升

美軍近年持續部署F-35系列匿蹤戰機，同時推進「次世代空優」（NGAD）及下一代艦載航空戰力計畫。相較於T-45服役初期，新型作戰平台整合更多感測器、資料鏈及數位化系統，相關訓練需求也隨之提高。

美國海軍在UJTS計畫文件中表示，新平台除需具備噴射教練機基本性能外，也必須能支援更先進的模擬訓練與任務系統，以滿足未來海軍與陸戰隊飛行員的培訓需求。

目前已公開表達參與意願或被外界視為可能競標者的機型，包括波音與紳寶（Saab）合作開發的T-7A「紅鷹」（Red Hawk）、南韓航太工業（KAI）的T-50系列，以及土耳其航太（TAI）研製的Hürjet。

美國海軍尚未公布最終採購方案與決標時程，但已確認調高UJTS計畫價格上限，相關競標作業將持續推進。

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